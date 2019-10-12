В соцсетях начата кампания за освобождение Наамы Иссахар

В израильском секторе Facebook и других социальных сетей начата кампания за освобождение Наамы Иссахар.

В группе #WeWantNaamaIssachar, где уже сейчас стоят более 6 тысяч человек, распространяется петиция, призывающая Израиль, гражданкой которого является Наама, и США, где она родилась, вмешаться в ситуацию и способствовать возвращению девушки домой. В петиции содержится требование освободить Нааму Иссахар, обращенное к российским властям.

Также в тексте петиции, составленном при участии родных Наамы, подчеркивается, что приговор, вынесенный ей, несправедлив, а условия, в которых она содержится в России, крайне тяжелы. Под петицией подписались тысячи израильтян, которых волнует судьба Наамы Иссахар.

В соцсетях звучат призывы бойкотировать туризм в Россию, в последние годы ставший популярным в Израиле.

Накануне Химкинский городской суд приговорил 25-летнюю израильтянку к 7,5 годам лишения свободы. Адвокаты Наамы Иссахар сообщили, что намерены обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Корпорация "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.

Напомним, Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.





