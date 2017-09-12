Мэр Ашдода отказался поддержать "бойкот" Мири Регев на церемонии вручения премии "Офир"

Мэр Ашдода Йехиэль Ласри сообщил, что он не придет на церемонию вручения премии израильской киноакадемии "Офир", которая в этом году состоится в городе, который он возглавляет.

В письме, адресованном главе киноакадемии, Ласри напомнил, что именно министр культуры Мири Регев обращалась к нему с просьбой провести в этом году церемонию. Мэр заявил, что "бойкот", объявленный академией министру культуры, противоречит характеру Ашдода.

Отметим, что ранее израильская академия кино и телевидения приняла решение не приглашать на ежегодную церемонию вручения премии "Офир" (израильской версии премии "Оскар") министра культуры и спорта Мири Регев, чтобы избежать повторения скандалов последних лет.

Мири Регев, в свою очередь, назвала решение академии "трусливым" и "недемократичным". Она отметила, что "представители творческой интеллигенции боятся, что общественность услышит ее мнение о плохих фильмах, критикующих ЦАХАЛ", и о том, что картины, подобные "Фокстроту", не должны получать финансирование из госбюджета". При этом министр пообещала, что 19 сентября, в то время, когда будет проходить церемония вручения премии "Офир", она будет вести собственную трансляцию в Facebook и выскажет свое мнение, без всякой цензуры.