Израиль впервые применит закон о запрете на призыв к бойкоту

Министр финансов Моше Кахлон объявил о применении санкций, предусмотренных законом о запрете на призыв к бойкоту Израиля, к организации Amnesty International, сообщает "Исраэль а-Йом".

Это первый случай применения закона, принятого Кнессетом в 2011 году.

Предусмотренные законом санкции не позволяют лицам, жертвующим соответствующей организации, получить налоговую льготу.

Причиной применения закона к Amnesty International стала кампания этой организации "50 лет оккупации", призывающая к бойкоту продукции поселений Иудеи и Самарии и введению эмбарго на поставку вооружений Израилю.





