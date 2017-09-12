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В Израиле

Израиль впервые применит закон о запрете на призыв к бойкоту

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Израиль впервые применит закон о запрете на призыв к бойкоту

Министр финансов Моше Кахлон объявил о применении санкций, предусмотренных законом о запрете на призыв к бойкоту Израиля, к организации Amnesty International, сообщает "Исраэль а-Йом".

Это первый случай применения закона, принятого Кнессетом в 2011 году.

Предусмотренные законом санкции не позволяют лицам, жертвующим соответствующей организации, получить налоговую льготу.

Причиной применения закона к Amnesty International стала кампания этой организации "50 лет оккупации", призывающая к бойкоту продукции поселений Иудеи и Самарии и введению эмбарго на поставку вооружений Израилю.



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