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В Израиле

Гурский хасид задержан по подозрению в нападении на полицейских в Араде

время публикации: 14:12 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Гурский хасид задержан по подозрению в нападении на полицейских в Араде

Во вторник, 12 сентября, полиция задержала еще одного представителя гурских хасидов по подозрению в нападении на полицейских. Инцидент произошел на исходе субботы, 9 сентября, во время демонстрации в Араде.

Еще пятеро подозреваемых, задержанных после беспорядков, остаются под арестом.

Вечером в субботу, 9 сентября, в Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских жителей города.

Согласно опубликованной информации, волнения в городе начались с демонстрации гурских хасидов, которые бросали горящие покрышки на улице Гилад. Покрышки были потушены местными жителями. На место прибыли усиленные наряды полиции.

В ответ на демонстрацию представителей ультраортодоксальной общины в городе начался митинг светских жителей. Сообщается о задержании четырех человек, в том числе двух ультраортодоксов.

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