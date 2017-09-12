Гурский хасид задержан по подозрению в нападении на полицейских в Араде

Во вторник, 12 сентября, полиция задержала еще одного представителя гурских хасидов по подозрению в нападении на полицейских. Инцидент произошел на исходе субботы, 9 сентября, во время демонстрации в Араде.

Еще пятеро подозреваемых, задержанных после беспорядков, остаются под арестом.

Вечером в субботу, 9 сентября, в Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских жителей города.

Согласно опубликованной информации, волнения в городе начались с демонстрации гурских хасидов, которые бросали горящие покрышки на улице Гилад. Покрышки были потушены местными жителями. На место прибыли усиленные наряды полиции.

В ответ на демонстрацию представителей ультраортодоксальной общины в городе начался митинг светских жителей. Сообщается о задержании четырех человек, в том числе двух ультраортодоксов.