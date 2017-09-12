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БАГАЦ "забраковал" поправку, позволяющую студентам йешив не служить в ЦАХАЛе

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
БАГАЦ "забраковал" поправку, позволяющую студентам йешив не служить в ЦАХАЛе
БАГАЦ "забраковал" поправку, позволяющую студентам йешив не служить в ЦАХАЛе
Иск против отмены правительством закона о равноправном распределении гражданского бремени был подан в БАГАЦ партией "Еш Атид"

Высший суд справедливости "забраковал" поправку к закону о всеобщей военной службе, проведенную религиозными партиями и позволяющую учащимся йешив не призываться в армию.

Иск против отмены правительством закона о равноправном распределении гражданского бремени был подан в БАГАЦ партией "Еш Атид".

Сегодняшнее заседание проводилось расширенной коллегией в составе девяти судей, восемь из которых пришли к выводу, что принятая два года назад правительством поправка, позволяющая религиозным юношам не служить в армии, противоречит принципу равного распределения обязанностей в обществе. БАГАЦ дал законодателям год для того, чтобы принять новый закон.

Лидер партии ШАС, министр внутренних дел Арье Дери, комментируя решение судей, заявил, что оно свидетельствует о том, насколько БАГАЦ оторван от еврейского народа.



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