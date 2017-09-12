12 сентября 2017 г.
последняя новость: 14:18
Дана Интернешнл спасет мир
Галкин сцепился с Михайловым
Бондарчук обидел любовницу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:12 Гурский хасид задержан по подозрению в нападении на полицейских в Араде
13:57 В Иерусалиме водитель подвозки сбил трехлетнего ребенка
13:38 Из-за демонстрации инвалидов затруднено движение по шоссе №2
13:29 Отчет OECD: Израиль на втором месте по темпам роста зарплат учителей
11:44 Житель Бейт-Лехема задержан по подозрению в изнасиловании американской туристки
10:38 Православная школа в Яффо будет учиться по палестинским учебникам
10:36 "Исраэль а-Йом": в МЕРЕЦ взвешивают возможность раскола
10:21 Бойцы МАГАВ задержали у Пещеры Праотцев палестинского араба с ножом
09:58 Борцы за права инвалидов перекрыли шоссе Аялон между развязками Глилот и ККЛ
09:39 Зять и советник Штайница допрошены по "делу о субмаринах"
В Израиле

Из-за демонстрации инвалидов затруднено движение по шоссе №2

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Из-за демонстрации инвалидов затруднено движение по шоссе №2

Во вторник, 12 сентября, борцы за права инвалидов заблокировали движение по шоссе №2 в южном направлении в районе развязки Ольга и в северном направлении в районе развязки Янай.

На месте находятся полицейские, которые направляют движение транспорта. Водителей просят ехать объездными путями.

На данный момент шоссе №2 в районе развязки Ольга вновь открыто для движения.

Ранее активисты перекрывали шоссе Аялон между развязками Глилот и ККЛ. Из-за демонстрации инвалидов также было затруднено движение на въезде в Герцлию.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 сентября 2017 г.
Борцы за права инвалидов перекрыли шоссе Аялон между развязками Глилот и ККЛ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2017 г.
Активисты движения за права инвалидов блокировали шоссе номер 1 в районе Латруна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2017 г.
Из-за демонстрации инвалидов затруднено движение по шоссе №1
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2017 г.
Борцы за права инвалидов заблокировали трассу №70 в районе Йокнеама
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2017 г.
Борцы за права инвалидов митингуют возле здания "Гистадрута" в Тель-Авиве и на шоссе №4
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2017 г.
Демонстрация инвалидов: шоссе №2 перекрыто в районе развязки Глилот







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017