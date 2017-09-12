Из-за демонстрации инвалидов затруднено движение по шоссе №2

Во вторник, 12 сентября, борцы за права инвалидов заблокировали движение по шоссе №2 в южном направлении в районе развязки Ольга и в северном направлении в районе развязки Янай.

На месте находятся полицейские, которые направляют движение транспорта. Водителей просят ехать объездными путями.

На данный момент шоссе №2 в районе развязки Ольга вновь открыто для движения.

Ранее активисты перекрывали шоссе Аялон между развязками Глилот и ККЛ. Из-за демонстрации инвалидов также было затруднено движение на въезде в Герцлию.