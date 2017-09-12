На реках, ведущих к Кинерету, установлены системы мониторинга отравляющих веществ

На ведущих к озеру Кинерет реках и ручьях в последние месяцы были установлены новейшие системы мониторинга воды на наличие отравляющих веществ, сообщает газета "Маарив".

Уникальная система была разработана компанией IOSight совместно с государственной водопроводной компанией "Мекорот". Она позволяет вовремя предотвратить массовые отравления на местах (эвакуировав людей и животных) и автоматически прекратить забор воды из озера.

Заказчиком системы выступило управление водных ресурсов Израиля. По данным газеты, одной из основных причин размещения заказа стали регулярные угрозы со стороны ливанской террористической организации "Хизбалла", имеющей прямой доступ к ручью Снир, одному из основных источников воды в Кинерете.

Следует отметить, что в истории Израиля уже был случай экологического террора. В 1969 году проникшие из Ливана террористы взорвали нефтепровод в районе деревни Раджар, что привело к попаданию 8 тысяч тонн сырой нефти в реки Баниас и Иордан, откуда она попала в Кинерет.





