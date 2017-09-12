"Исраэль а-Йом": в МЕРЕЦ взвешивают возможность раскола

Во вторник, 12 сентября, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала сообщение, согласно которому в партии МЕРЕЦ взвешивается возможность раскола и возрождения леворадикального движения РАЦ.

Согласно опубликованной информации, это идеи возникли на фоне борьбы внутри МЕРЕЦ между депутатами Заавой Гальон и Иланом Гилоном. Нынешняя лидер МЕРЕЦ добивается проведения открытых праймериз на пост главы блока, а сторонники Гилона требуют сократить срок каденции Заавы Гальон.

В ближайшее воскресенье, 17 сентября, состоится конференция партии, на которой будет обсуждаться вопрос о дате выборов главы МЕРЕЦ.

Напомним, что МЕРЕЦ является блоком, который был сформирован перед выборами 1992 года и состоял из трех партий: РАЦ, МАПАМ, "Шинуй". Заава Гальон начинала политическую карьеру в РАЦ, а Илан Гилон в МАПАМ.

Из окружения Заавы Гальон передали: "В то время, как я пытаюсь расширить круг наших сторонников путем введения открытых праймериз, есть те, кто хотят оставить право избрания лидера за маленькой группой людей, и продолжить баланисровать на грани исчезновения МЕРЕЦ".

Илан Гилон в ответ на вопрос корреспондента NEWSru.co.il ответил следующее: "Какой раскол? О чем они пишут? Болтовня".