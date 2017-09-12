Отчет OECD: Израиль на втором месте по темпам роста зарплат учителей

Во вторник, 12 сентября, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала сравнительный отчет о состоянии систем образования стран, входящих в организацию.

Согласно этому документу, содержащему данные за 2014-2017 годы, состоянии системы образования в нашей стране улучшилось по нескольким показателям. Особенно заметны изменения в сфере зарплат учителей. В отчете сказано, что среди стран OECD Израиль занимает второе место по темпам повышения зарплат преподавателей в детских садах и начальных школах.

Так, зарплаты преподавателей в сфере дошкольного образования в Израиле выросли на 38%, а учителей начальных классов – на 25%. В странах OECD эти показатели составляют в среднем 7% и 4%. Также, согласно отчету, почасовая оплата учителя в Израиле на 12-45% больше, чем в странах OECD.

Израиль находится на втором месте по темпам роста расходов на образование – 26% по сравнению с 4% в среднем в странах OECD. Вместе с тем, расходы на одного ученика в Израиле меньше, чем в OECD. Они составляют в среднем 7,8 тысячи долларов в год.

Расходы на образование в Израиле составляют 6,6% от ВВП. В странах OECD – в среднем 5,8%. Вместе с тем в Израиле больше учеников в классах – в среднем 26,8 в то время, как в странах OECD – 21,1.

Отчет показал, что в Израиле больше молодых учителей. 50% преподавателей в нашей стране моложе 39 лет. В OECD – 40%. Средний возраст израильских учителей в начальных школах – 40,6 года, в OECD – 43,2 года.

Население Израиля является одним из самых образованных в мире. 49,9% израильтян имеют высшее образование, среди жителей стран OECD – 35,5% в среднем.