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Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото
Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"
Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"
Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"

Израильская академия кино и телевидения приняла решение не приглашать на ежегодную церемонию вручения премии "Офир" (израильской версии премии "Оскар") министра культуры и спорта Мири Регев.

По информации сайта Nana10, "академики" таким образом пытаются избежать повторения скандала, произошедшего в прошлом году на церемонии.

Устроители церемонии распространили заявление, в котором говорится, что "израильская академия кино и телевидения не боится разногласий и готова к критике в свой адрес и в адрес творчества ее членов. Более того, многие работы создавались для того, чтобы вызвать общественную дискуссию".

Вместе с тем, члены академии напомнили, что один день в году дискуссии и критика неуместны. "В этот день члены киноиндустрии чествуют своих коллег, а также отдают дань памяти товарищам, которых уже нет с нами. Это праздничный день. И он имеющий большое значение для укрепления связи между киноиндустрией и обществом", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, члены академии отмечают, что в последние годы характер церемонии изменился и она превратилась в аренду для "недостойной борьбы", которая обесценивает работу художников. События, которые сопровождали церемонию в последние годы, нанесли ущерб всем сторонам, участвующим в конфликте.

"Чтобы избежать повторения этих инцидентов, академия приняла решение не приглашать в этом году на церемонию награждения политиков", - говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлом году на церемонии награждения прозвучала песня на стихи арабского поэта Махмуда Дарвиша. В знак протеста министр культуры Мири Регев вышла из зала.

Мири Регев, в свою очередь, назвала решение академии "трусливым" и "недемократичным". Она отметила, что "представители творческой интеллигенции боятся, что общественность услышит ее мнение о плохих фильмах, критикующих ЦАХАЛ", и о том, что картины, подобные "Фокстроту", не должны получать финансирование из госбюджета". При этом министр пообещала, что 19 сентября, в то время, когда будет проходить церемония вручения премии "Офир", она будет вести собственную трансляцию в Facebook и выскажет свое мнение, без всякой цензуры.



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