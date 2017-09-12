Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"

Израильская академия кино и телевидения приняла решение не приглашать на ежегодную церемонию вручения премии "Офир" (израильской версии премии "Оскар") министра культуры и спорта Мири Регев.

По информации сайта Nana10, "академики" таким образом пытаются избежать повторения скандала, произошедшего в прошлом году на церемонии.

Устроители церемонии распространили заявление, в котором говорится, что "израильская академия кино и телевидения не боится разногласий и готова к критике в свой адрес и в адрес творчества ее членов. Более того, многие работы создавались для того, чтобы вызвать общественную дискуссию".

Вместе с тем, члены академии напомнили, что один день в году дискуссии и критика неуместны. "В этот день члены киноиндустрии чествуют своих коллег, а также отдают дань памяти товарищам, которых уже нет с нами. Это праздничный день. И он имеющий большое значение для укрепления связи между киноиндустрией и обществом", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, члены академии отмечают, что в последние годы характер церемонии изменился и она превратилась в аренду для "недостойной борьбы", которая обесценивает работу художников. События, которые сопровождали церемонию в последние годы, нанесли ущерб всем сторонам, участвующим в конфликте.

"Чтобы избежать повторения этих инцидентов, академия приняла решение не приглашать в этом году на церемонию награждения политиков", - говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлом году на церемонии награждения прозвучала песня на стихи арабского поэта Махмуда Дарвиша. В знак протеста министр культуры Мири Регев вышла из зала.

Мири Регев, в свою очередь, назвала решение академии "трусливым" и "недемократичным". Она отметила, что "представители творческой интеллигенции боятся, что общественность услышит ее мнение о плохих фильмах, критикующих ЦАХАЛ", и о том, что картины, подобные "Фокстроту", не должны получать финансирование из госбюджета". При этом министр пообещала, что 19 сентября, в то время, когда будет проходить церемония вручения премии "Офир", она будет вести собственную трансляцию в Facebook и выскажет свое мнение, без всякой цензуры.





