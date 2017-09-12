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В Израиле

Прогноз погоды на 12 сентября: малооблачно и очень жарко

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 12 сентября: малооблачно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 12 сентября, будет малооблачно и очень жарко. Температура воздуха выше среднесезонной. В утренние и вечерние часы дымка на побережье Средиземного моря, высокая влажность.

В Иерусалиме – 23-36 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 32-42, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду жара немного спадет. В четверг-пятницу ожидается существенное понижение температуры.

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Вторник, 12 сентября 2017 г.
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