12 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:17
Дана Интернешнл спасет мир
Галкин сцепился с Михайловым
Бондарчук обидел любовницу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:17 На севере Израиля обнаружено тело женщины
16:02 Объединение пожарных: идем на обострение трудового конфликта с Пожарным управлением
15:34 Академия кино решила не приглашать Мири Регев на вручение премии "Офир"
15:06 В Тель-Авиве ограблен банк, полиция разыскивает подозреваемого
14:48 Умер ребенок, пострадавший в ДТП в Иерусалиме
14:12 Гурский хасид задержан по подозрению в нападении на полицейских в Араде
13:57 В Иерусалиме водитель подвозки сбил трехлетнего ребенка
13:38 Из-за демонстрации инвалидов было затруднено движение по шоссе №2
13:29 Отчет OECD: Израиль на втором месте по темпам роста зарплат учителей
11:44 Житель Бейт-Лехема задержан по подозрению в изнасиловании американской туристки
В Израиле

Объединение пожарных: идем на обострение трудового конфликта с Пожарным управлением

время публикации: 16:02 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати

Во вторник, 12 сентября, Всеизраильская федерация профсоюзов ("Гистадрут") и Объединение пожарных сообщили о намерении пойти на обострение трудового конфликта с Пожарным управлением.

Будут прекращены тренировки и инструктажи сначала в Северном округе, а затем и в других округах страны.

Председатель профсоюза работников общественных учреждений МАОФ Арнон Бар-Давид подверг критике поведение руководителя Пожарной службы, который, по его словам, игнорирует обращения объединения. В результате рабочие отношения с его членами находятся в состоянии "коллапса".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
"Гистадрут" назначил на 8 августа всеобщую забастовку на юге страны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2017 г.
Сотрудники МИДа угрожают сорвать визит Дональда Трампа в Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2017 г.
Суд запретил проведение забастовки водителей "Дана" в Беэр-Шеве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2017 г.
Минфин и "Гистадрут" достигли соглашения. Забастовка отменена
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
"Гистадрут" и минфин пытаются предотвратить всеобщую забастовку 25 апреля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 апреля 2017 г.
"Гистадрут" угрожает 25 апреля начать всеобщую забастовку







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017