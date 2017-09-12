Объединение пожарных: идем на обострение трудового конфликта с Пожарным управлением

Во вторник, 12 сентября, Всеизраильская федерация профсоюзов ("Гистадрут") и Объединение пожарных сообщили о намерении пойти на обострение трудового конфликта с Пожарным управлением.

Будут прекращены тренировки и инструктажи сначала в Северном округе, а затем и в других округах страны.

Председатель профсоюза работников общественных учреждений МАОФ Арнон Бар-Давид подверг критике поведение руководителя Пожарной службы, который, по его словам, игнорирует обращения объединения. В результате рабочие отношения с его членами находятся в состоянии "коллапса".