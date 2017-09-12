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В Израиле

Православная школа в Яффо будет учиться по палестинским учебникам

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:41 блог версия для печати фото
Православная школа в Яффо будет учиться по палестинским учебникам

Как сообщает агентство Wafa, министр просвещения Палестинской национальной администрации Сабри Сайдам принял решение безвозмездно передать православным школам Яффо учебники, выпущенные ПНА.

Это решение принято по просьбе священника Константина Насера, духовного наставника православной общины города. Министр сообщил, что готов безвозмездно снабжать учебниками и другие школы "на всей территории родины".

"Отец Константин попросил прислать в школу учебники по христианской тематике. Он дал высокую оценку новой школьной программе, разработанной нашим министерством", - отметил Сайдам.

В заявлении министерства также отмечается, что школа получит книги по обществоведению и истории ислама. Также подчеркивается стратегическая задача: забота о единстве двух частей палестинского народа.



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