Трое раввинов призвали исключить депутата Кнессета Ави Гуата из партии ШАС

Три раввина ортодоксальной сефардской общины распространили заявление, в котором призвали исключить депутата Кнессета Ави Гуата из партии ШАС.

Поводом для нападок со стороны оротодоксальных раввинов стало интервью Ави Гуата, в котором он рассказал о том, что в качестве гостя присутствовал на бракосочетании племянника, избранником которого стал мужчина.

По информации сайта "Аруц-7", петицию подписали раввины Бен-Цион Моцпи, Аарон Иерхей и Моше Цадка, которые заявили, что посещение свадьбы двух мужчин не менее презренная вещь, чем гомосексуализм.

Ави Гуата заявил, что он готов подчиниться любому решению членов совета Мудрецов Торы партии ШАС.

Скандал в религиозной общине вспыхнул после того, как на прошлой неделе Гуата в интервью радио ЦАХАЛа заявил, что он может быть против гомосексуальных браков, но уверен в том, что должен был продемонстрировать поддержку всем членам своей семьи.