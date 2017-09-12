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В Израиле

Зять и советник Штайница допрошены по "делу о субмаринах"

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Юваль Штайниц

Во вторник, 12 сентября, стало известно о том, что зять министра энергетики Юваля Штайница и его бывший советник были допрошены по "делу о субмаринах".

Зять Штайница, Гари Хаким, является членом Центра партии "Ликуд" и известным партийным активистом. В прошлом он возглавлял предвыборный штаб Штайница и считается одним из приближенных главы правительства Биньямина Нетаниягу. Хаким также владеет компанией "Шапир андаса".

Вместе с ним был допрошен Авиад Шай, который являлся советником Штайница, когда тот занимал пост министра финансов.

4 сентября сайт NRG сообщал, что полиция взвешивает возможность вызвать на допрос по "делу 300" самого министра энергетики. Согласно опубликованной информации, следователи намерены получить от Штайница свидетельские показания, касающиеся периода его пребывания в должности министра стратегического планирования. Штайниц занимал этот пост с марта 2013 по май 2015 года, а главой его канцелярии в этот период был Давид Шаран, ставший позднее главой канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 3 сентября Шаран был задержан по подозрению в причастности к "делу 3000".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 сентября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2017 г.
Продлен арест бывшего главы канцелярии Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 сентября 2017 г.
Продлен арест одного из подозреваемых по "делу 3000"
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Названо имя экс-министра, арестованного по "делу субмарин"







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