Житель Бейт-Лехема задержан по подозрению в изнасиловании американской туристки

20-летний житель Бейт-Лехема был задержан во вторник, 12 сентября, по подозрению в том, что он изнасиловал американскую туристку, которая была волонтером в городском детдоме.

Преступление было совершено в начале сентября. Потерпевшая рассказала, что подозреваемый, с которым она познакомилась в рамках ее волонтерской работы в учреждении, зашел в ее комнату вечером, закрыл дверь и изнасиловал ее.

В настоящее время подозреваемый доставлен в мировой суд в Иерусалиме для рассмотрения прошения о продлении ареста ему.