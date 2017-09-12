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В Израиле

Житель Бейт-Лехема задержан по подозрению в изнасиловании американской туристки

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Житель Бейт-Лехема задержан по подозрению в изнасиловании американской туристки

20-летний житель Бейт-Лехема был задержан во вторник, 12 сентября, по подозрению в том, что он изнасиловал американскую туристку, которая была волонтером в городском детдоме.

Преступление было совершено в начале сентября. Потерпевшая рассказала, что подозреваемый, с которым она познакомилась в рамках ее волонтерской работы в учреждении, зашел в ее комнату вечером, закрыл дверь и изнасиловал ее.

В настоящее время подозреваемый доставлен в мировой суд в Иерусалиме для рассмотрения прошения о продлении ареста ему.

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