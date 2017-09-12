12 сентября в партии Моше Фейглина проходят праймериз

Во вторник, 12 сентября, в партии "Зеут", возглавляемой бывшим депутатом от "Ликуда" Моше Фейглиным, проходит превый этап праймериз. Две с половиной тысячи членов партии избирают интернетным голосованием пятнадцать человек, которые будут баллотироваться в Кнессет 21-го созыва. Итоги голосования станут известны в 21:00.

Помимо прочих кандидатами на праймериз являются Илан Саги, отец военнослужащего Эреза Саги, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала", экономист Гилад Альпер, входящий в рабочую группу советников министра финансов Моше Кахлона, и известная активистка Ася Энтова.

Как пояснили редакции NEWSru.co.il источники в партии, после того, как будет объявлена дата парламентских выборов, в "Зеут" пройдут так называемые открытые праймериз, в ходе которых все желающие смогут проголосовать. Так определится порядок, в котором пятнадцать кандидатов будут фигурировать в предвыборном списке.

Помимо этого в списке будут представлены трое активистов международного движения "Зеут", проживающие в настоящий момент за пределами Израиля. Отметим, что согласно действующему законодательству, в Кнессет могут баллотироваться лишь граждане государства Израиль, а израильтяне, проживающие на момент выборов за границей, не могут голосовать. Активистам международного движения "Зеут" забронировано по одному месту в каждой десятке.

Глава партии Моше Фейглин не принимает участия в праймериз, так как был избран ранее на пост главы "Зеут" на предстоящих выборах. Он также имеет право кооптировать в предвыборный список четырех кандидатов.

Напомним, что партия "Зеут" была создана после того, как Моше Фейглин и его сторонники покинули "Ликуд", куда входили в качестве группы "Еврейское руководство". Они вышли из правящей партии после того, как на праймериз в Кнессет 20 -го созыва Фейглин оказался на непроходном месте.

Добавим, что 12 сентября проходит и заседание конференции блока "Ихуд леуми". Конференция проходит на фоне разговоров в политической системе о том, что "Байт Иегуди" и "Ткума", входящая в "Ихуд леуми", будут баллотироваться на будущих выборах раздельными списками. В настоящий момент ожидается, что на выборах в Кнессет 21-го созыва правый фланг израильской политики будет представлен не менее чем четырьмя партиями: "Байт Иегуди", "Зеут", "Ихуд леуми" и партия Баруха Марзеля. Для прохождения в Кнессет необходимо набрать не менее четырех мандатов.