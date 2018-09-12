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17:41 Телемаркентинговая компания "Биг Сейл" может быть оштрафована на 5 млн шекелей за обман пожилых людей
В Израиле

Телемаркентинговая компания "Биг Сейл" может быть оштрафована на 5 млн шекелей за обман пожилых людей

время публикации: 12 сентября 2018 г., 17:41 | последнее обновление: 12 сентября 2018 г., 20:45 блог версия для печати фото
Телемаркентинговая компания "Биг Сейл" может быть оштрафована на 5 млн шекелей за обман пожилых людей
Телемаркентинговая компания "Биг Сейл" может быть оштрафована на 5 млн шекелей за обман пожилых людей

Управление по защите прав потребителей уведомило телемаркетинговую компанию "Биг сейл" о том, что она будет оштрафована на сумму более 5 миллионов шекелей за введение в заблуждение клиентов, большую часть из которых составляют пожилые люди.

По информации телеканала "Решет-13", расследование деятельности компании, занимающейся прямыми продажами товаров по телефону, было начато после получения жалоб от клиентов компании.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники компании обманным путем получали данные кредитных карт клиентов. По данным расследования, в некоторых случаях сотрудники компании утверждали, что за клиентом числится крупный долг, который тот обязан погасить. При этом они звонили людям, которые никогда не пользовались ранее услугами компании и у них не могло быть долга перед ней.

В других случаях, телефонисты заявляли, что клиент состоит в их "клубе" и, в соответствии с уставом, обязан платить членские взносы.

В ряде случаев, телефонисты, позвонив пожилому человеку, утверждали, что у него накопились "льготные баллы" от кредитной компании, и они могут на эти баллы выбрать подарок, оплатив только стоимость его пересылки.

Поводом для штрафа является также то, что сотрудники компании не реагировали на просьбы клиентов больше им не звонить.

Телеканал "Решет-13" передал, что компания может быть оштрафована на 5.261.600 шекелей. У компании есть 45 дней для того, чтобы опротестовать штраф и объяснить свои действия.



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