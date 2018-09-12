Следствие: Хава Ройзен погибла в результате аварии, а не теракта

В среду, 12 сентября, корреспондент радиостанции "Кан Бет" Моше Штайнмец сообщил, что из обвинительного заключения, переданного в военный суд в Самарии, следует, что Хава (Катя) Ройзен погибла в результате дорожной аварии, а не теракта.

60-летний водитель Камель Кадри, проживающий в районе Шхема, обвиняется в причинении смерти по халатности и неоказании медицинской помощи пострадавшей.

-Фотогалерея работ Хавы Ройзен, погибшей в Самарии



В материалах обвинительного заключения говорится, что Хава Ройзен переходила дорогу не по пешеходному переходу, когда была сбита водителем. Кадри, в автомобиле которого находились пятеро пассажиров, не заметив женщину, сбил ее и скрылся с места ДТП. Позднее Кадри сдался палестинской полиции в Шхеме. Он утверждал, что сбежал с места аварии, опасаясь расправы со стороны израильтян.

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган распространил заявление, в котором говорится, что руководство совета не согласно с выводами, сделанными следственными органами, и настаивает на том, что Хава Ройзен стала жертвой теракта. Йоси Даган пишет, что авария произошла на освещенном участке дороги. Он указывает на то, что на шоссе не осталось следов автомобиля, которые бы свидетельствовали о том, что водитель пытался избежать наезда или сбросил скорость после аварии. "Таким образом, это свидетельствует о том, что авария не застала водителя врасплох. С нашей точки зрения, речь идет об еще одном тяжелом теракте, в результате которого на одном из центральных шоссе Израиля была хладнокровно убита жительница Самарии", - заявил Йоси Даган.

Жительница Имануэля Хава Ройзен погибла 16 августа возле форпоста Хават Гилад. Ей было 42 года. Раввин Ишайя Гиссер написал в Facebook, что она была его ученицей в Одессе.

Фотографии Хавы Ройзен неоднократно публиковались на сайте NEWSru.co.il (авторы: Шмуэль и Хава Ретро).

17 августа она была похоронена на кладбище "Яркон" в Петах-Тикве.

Многие израильтяне, обсуждая это происшествие в социальных сетях, отказываются верить в то, что арабский таксист сбил женщину непреднамеренно.





