Боевые действия в Газе: третьи сутки противостояния

Третьи сутки продолжаются боевые действия в Газе. В результате ракетных обстрелов из Газы и ударов ЦАХАЛа по целям в секторе пострадавших нет.

В ночь на четверг, 12 сентября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Военные заявляют, что атака ВВС является реакцией на последние ракетные обстрелы территории Израиля.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что поздно вечером израильский беспилотный самолет выпустил три ракеты по позиции "Аскалун" около города Бейт-Лахия в северной части сектора Газы. Сведений о пострадавших не поступало.

ПИЦ заявляет, что боевики открыли огонь по израильскому самолету, что привело к срабатыванию сирен в израильских населенных пунктах около границы Газы. Действительно, после 23:00 в кибуце Зиким сработала сирена "Цева Адом", но вскоре было объявлено о ложной тревоге.

Примерно в 13:15 11 сентября в поселках Яд Мордехай и Натив а-Асара, расположенных около границы Газы, сработала сирена "Цева Адом", предупреждающая о ракетном обстреле. Вскоре военные подтвердили: из сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены три ракеты. Одна из ракет упала на теплицу на территории одного из приграничных населенных пунктов. По неофициальным данным, вторая ракета тоже упала в населенной местности, на территории районного совета Хоф-Ашкелон. Телекомпания "Решет" передает, что осколок одной ракеты попал в жилой дом, причинен незначительный ущерб. О пострадавших не сообщалось.

В ответ на ракетный обстрел силы ЦАХАЛа нанесли удары по позициям террористов в секторе Газы. Хамасовский "Палестинский информационный центр", агентства Maan и Safa сообщали, что израильские военные обстреляли два контрольно-пропускных пункта "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) к северу от Бейт-Лахии и к востоку от Бейт-Хануна, на севере сектора Газы. ПИЦ заявляет, что удары были нанесены по КПП "Хама аль-Тахур" и "Юр ад-Дика". Причинен значительный ущерб. О пострадавших не сообщалось.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ответ на очередной ракетный обстрел из Газы из танковых орудий были обстреляны позиции боевиков ХАМАСа в северной части сектора.

В 19:02 сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в южной промышленной зоне Ашкелона и мошаве Мавкиим. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.

Позднее система срабатывала в промышленной зоне Ашкелона и населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон. Сведения об обстреле не подтверждались.

Вечером 11 сентября ПИЦ сообщал, что ЦАХАЛ из танковых орудий обстрелял позиции боевиков ХАМАСа в северной части сектора. В ЦАХАЛе эту информацию не подтверждали.

В ночь на среду, 11 сентября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел Ашдода и Ашкелона, осуществленный террористами накануне вечером. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы примерно 15 объектов террористов на севере и в центре сектора, в том числе мастерская по производству оружия и боеприпасов и туннель ХАМАСа. Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство SAFA передавали, что ночью израильские самолеты обстреляли некий объект к юго-западу от Дир эль-Балаха, в центральной части сектора. ПИЦ заявлял, что по "заброшенному гражданскому зданию" были выпущены четыре ракеты. Сообщалось также, что ВВС ЦАХАЛа выпустили не менее семи ракет по "объекту сопротивления" к востоку от города Бейт-Лахия в северной части сектора Газы. Кроме того, израильские самолеты обстреляли пост военно-морской полиции к западу от Дир эль-Балаха, передавал ПИЦ. ХАМАС отмечает, что нанесен значительный ущерб, но сведений о пострадавших в результате действий ЦАХАЛа не поступало.

10 сентября около 21:07 в Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".

ХАМАС отрицает свою причастность к обстрелам израильской территории 10-11 сентября. Ни одна группировка не брала на себя ответственность за попытку обстрела Ашдода и Ашкелона. Израильские аналитики полагают, что обстрелы могут осуществлять боевики "Исламского джихада", некой салафитской группировки или боевики ХАМАСа, не подчиняющиеся воле политического руководства этой организации.

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет со ссылкой на источники в Газе, что представители ХАМАСа и "Исламского джихада" на встрече с египетским посредником заявили о непричастности этих организаций к недавним ракетным обстрелам израильской территории.

10 сентября во время обстрела на проходившем в Ашдоде предвыборном мероприятии партии "Ликуд" присутствовал глава правительства Биньямин Нетаниягу. Сирены прозвучали, когда он находился у микрофона. Премьеру пришлось прервать выступление и телохранители сопроводили его в бомбоубежище. Спустя полчаса Нетаниягу вернулся на сцену и продолжил речь.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет (по состоянию на 12 сентября).

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





