БАГАЦ разрешил впустить в Хайфский порт судно с аммиаком

В четверг, 13 апреля, Высший суд справедливости разрешил компании "Хайфа Химикалим" заказать партию аммиака. При этом в решении суда отмечается, что общий запас аммиака в хранилище не должен превышать 11 тысяч тонн.

Вместе с тем, БАГАЦ выдал разрешение порту Хайфы принять одно или два судна с аммиаком.

7 апреля государственная прокуратура рекомендовала БАГАЦ разрешить вход в Хайфский порт судна с аммиаком, чтобы наполнить хранилище, частично опустошенное в соответствии с постановлением судов нижних инстанций.

Согласно позиции государства, промышленность страны не может перестроиться на новую схему потребления аммиака в сжатые сроки, указанные судом.

В заявлении прокуратуры впервые указываются точные объемы потребления аммиака в Израиле – 9.405 тонн в месяц, из которых 7.200 тонн потребляет управляющая хранилищем аммиака компания "Хайфа Химикалим".