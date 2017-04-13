13 апреля 2017 г.
последняя новость: 19:33
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:33 Из-за наводнения и затопления дорожного полотна закрыт выезд из Эйлата
19:22 БАГАЦ разрешил впустить в Хайфский порт судно с аммиаком
18:47 Шоссе номер 40 и 90 перекрыты из-за наводнения
17:59 Пользователь аппликации Grindr избит и ограблен во время свидания с незнакомцем
17:36 Возле тюрьмы "Адарим" состоялась акция протеста ультраортодоксов
17:24 Вторые сутки на озере Кинерете продолжаются поиски трех пропавших мужчин
16:45 Из-за большого количества посетителей закрыт порт Тель-Авива
16:16 На пляже в Эйлате автомобиль въехал в палатку отдыхающих: пострадала женщина
16:01 Амос Шокен: "Если вы согласны с апартеидом на территориях, вы опаснее "Хизбаллы"". Интервью
15:26 Предотвращен "пасхальный теракт": террорист задержан, его сообщник явился с повинной
В Израиле

БАГАЦ разрешил впустить в Хайфский порт судно с аммиаком

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 19:29 блог версия для печати фото
БАГАЦ разрешил впустить в Хайфский порт судно с аммиаком

В четверг, 13 апреля, Высший суд справедливости разрешил компании "Хайфа Химикалим" заказать партию аммиака. При этом в решении суда отмечается, что общий запас аммиака в хранилище не должен превышать 11 тысяч тонн.

Вместе с тем, БАГАЦ выдал разрешение порту Хайфы принять одно или два судна с аммиаком.

7 апреля государственная прокуратура рекомендовала БАГАЦ разрешить вход в Хайфский порт судна с аммиаком, чтобы наполнить хранилище, частично опустошенное в соответствии с постановлением судов нижних инстанций.

Согласно позиции государства, промышленность страны не может перестроиться на новую схему потребления аммиака в сжатые сроки, указанные судом.

В заявлении прокуратуры впервые указываются точные объемы потребления аммиака в Израиле – 9.405 тонн в месяц, из которых 7.200 тонн потребляет управляющая хранилищем аммиака компания "Хайфа Химикалим".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 апреля 2017 г.
Государство попросило БАГАЦ пустить в Хайфский порт судно с аммиаком
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 марта 2017 г.
Сотрудники "Хайфа Химикалим" собрались на митинг протеста против увольнений
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
БАГАЦ распорядился приостановить работы по опустошению резервуара с аммиаком в Хайфе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2017 г.
Из-за демонстрации было затруднено движение в районе башен Азриэли в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 марта 2017 г.
"Хизбалла" опубликовала банк целей в Израиле
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 марта 2017 г.
Суд: резервуар с аммиаком должен быть опустошен до 1 апреля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Суд распорядился немедленно закрыть хранилище с аммиаком в Хайфе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017