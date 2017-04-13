Арест Меира Гольдштейна, подозреваемого в убийстве бывшей жены, продлен на две недели

В четверг, 13 апреля, мировой суд в Нацерете продлил на две недели срок содержания под стражей Меира Гольдштейна, подозреваемого в убийстве его жены в Тверии.

В соответствии с соглашением между адвокатами и полицией, Гольдштейн останется в этот период на психиатрическом освидетельствовании в условиях ареста.

Убийство Адель Гольдштейн было совершено 29 марта. В полдень на улице Нахмани прохожие заметили Меира Гольдштейна со следами крови на одежде. Одновременно в одной из квартир жилого дома на этой улице был замечен пожар. Войдя в квартиру, пожарные и полицейские обнаружили обезглавленное тело Адель Кальман-Гольдштейн. Предполагается, что задержанный убил женщину, обезглавил ее и поджег квартиру.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что, по свидетельству очевидцев, мужчина ходил по улице, держа отрезанную голову в руках, а затем выбросил ее в мусорную урну.

В настоящий момент остается в силе судебный запрет на публикацию каких-либо дополнительных подробностей расследования по этому делу.