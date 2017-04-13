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В Израиле

ДТП в Самарии и возле Модиина, пострадали три человека

время публикации: 01:00 | последнее обновление: 01:06 блог версия для печати фото
ДТП в Самарии и возле Модиина, пострадали три человека

Возле перекрестка Якир в Самарии вечером в среду, 12 апреля, произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Состояние одной из пострадавших, 48-летней женщины, оценивается врачами как средней степени тяжести, другой получил легкие травмы.

Немногим ранее на въезде в Модиин с трассы номер 443 автомобиль столкнулся с мотоциклом, которым управлял 32-летний мужчина. Мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове.

Обстоятельства аварий выясняются дорожной полицией.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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