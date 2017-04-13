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В Израиле

На пляже в Эйлате автомобиль въехал в палатку отдыхающих: пострадала женщина

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
На пляже в Эйлате автомобиль въехал в палатку отдыхающих: пострадала женщина

На пляже Мифрац а-Шемеш в Эйлате припаркованный автомобиль по непонятной причине начал движение вперед и въехал в палатку, в которой находились люди. 50-летняя женщина получила тяжелые травмы. Она была доставлена парамедиками в больницу "Йосефталь".

По информации сайта "Мако", в рамках расследования этого происшествия задержан 30-летний сын женщины, находившийся в салоне автомобиля. Молодой мужчина утверждает, что он сел в машину, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

Врачи больницы "Йосефталь" сообщили, что с момента поступления в больницу состояние женщины ухудшилось.

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