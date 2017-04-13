13 апреля 2017 г.
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Пользователь аппликации Grindr избит и ограблен во время свидания с незнакомцем

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Пользователь аппликации Grindr избит и ограблен во время свидания с незнакомцем

Прошлой ночью в полицию обратился житель Тель-Авива, сообщив, что потенциальный любовник, с которым он познакомился с помощью аппликации Grindr, ударил его электрошокером и забрал деньги.

В интервью сайту "Мако", мужчина рассказал, что ночью ему стало скучно и он открыл аппликацию Grindr. Ему сразу же написал другой пользователь, показавшийся ему симпатичным. Новый знакомый прислал ему еще несколько своих фотографий, после чего попросил адрес и пообещал приехать. Вскоре после этой беседы мужчина заметил, что новый знакомый его заблокировал, и поэтому он сначала решил, что свидание отменяется. Но спустя несколько минут, кто-то позвонил в домофон. Видеокамеру домофона гость прикрывал рукой.

По словам мужчины, гость вел себя очень странно. Хозяин квартиры был вынужден попросить его уйти. Гость потребовал деньги "за беспокойство", а затем выхватил электрошокер и ударил им хозяина квартиры. Гость забрал деньги, которые были у хозяина квартиры в кошельке, а затем пригрозил мужчине "расправиться с ним", если он обратится в полицию.

После подачи заявления в полицию, мужчина рассказал о случившемся в социальной сети. Сайт "Мако" пишет, что благодаря его публикации выяснилось, что это был не первый случай, когда знакомство с помощью Grindr заканчивается подобным образом.

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