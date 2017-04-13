"Религиозные сионисты опаснее "Хизбаллы"". Статья в "Гаарец" привела к скандалу

В четверг, 13 апреля, в общественной и политической системе Израиля продолжается скандал вокруг статьи публициста Йоси Кляйна, опубликованной накануне на сайте газеты "Гаарец".

В статье автор выступает с крайне резкими нападками на религиозных сионистов. "Религиозные сионисты опасны. Они опаснее "Хизбаллы", опаснее тех, кто сбивает автомобилями пешеходов на дорогах, опаснее девочек с ножницами, – пишет Кляйн. – Арабов можно нейтрализовать, их нельзя".

По утверждению автора, религиозные сионисты стремятся захватить власть в государстве, изгнать арабов, игнорируют социальные и иные проблемы. "Все, что их интересует – это захват земель и власть. С эскимосами с Аляски у меня больше общего, чем с риклинами, сегалями и прочими. Что общего между мной и Смотричем? Что общего между мной и Исраэлем Арэлем (бывшим главой совета еврейских поселений, а ныне также публицистом в "Гаарец" – прим.ред.). Возможен ли диалог? Нет, уже слишком поздно", - резюмирует Кляйн.

Этот текст вызвал шквал критики в политической системе. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал статью "постыдной и отвратительной". Нетаниягу заявил: "В газете "Гаарец" полностью утратили стыд. Сыновья и дочери религиозного сионизма служат в армии, на альтернативной службе, жертвуя собой на благо государства. Я горжусь ими. "Гаарец" должен извиниться".

Министр обороны Авигдор Либерман опубликовал комментарий в своем аккаунте в социальной сети Facebook. "Я призываю граждан Израиля немедленно прекратить покупку и чтение газеты "Гаарец", – написал Либерман – Это издание уже давно превратилось в платформу для высказывания самых радикальных антиизраильских позиций, но статья Кляйна – журналиста–неудачника, который не преуспел и как редактор, перешла все мыслимые границы".

Глава партии "Байт Иегуди" и министр просвещения Нафтали Беннет заявил: "Каждый раз, когда кажется, что "Гаарец" опустился так низко, что ниже невозможно, он обнаруживает неведомые до того глубины пошлости и мерзости. Ни одна группа населения в Израиле не заслуживает таких враждебных и ненавистнических высказываний. Издателю газеты и ее редакторам должно быть стыдно".

Глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог также отреагировал на статью Кляйна. "Надоели обобщения. Арабы мчатся на избирательные участки=религиозные сионисты опаснее "Хизбаллы"= все журналисты и судьи левые. Хватит этого", - заявил Герцог.

Некоторые коллеги Кляйна также подвергли статью критике. Политический обозреватель "Гаарец" Барак Равид написал в своем микроблоге Twitter: "Отвратительная и безумная статья Кляйна свидетельствует о двух вещах: он не знаком с религиозными сионистами и не знаком с активистами "Хизбаллы".

Владелец "Гаарец" Амос Шокен выступил в защиту Кляйна. "Я не понимаю, в чем причина такой всеобщей и почти рефлекторной реакции. Я сам писал подобное много лет назад", – написал Шокен в Twitter.

Сам Йоси Кляйн дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ". "Я не собираюсь извиняться за то, что высказал свою точку зрения, – заявил он. – Обобщения допустимы по поводу левых, но не по поводу правых? Нет ничего антисемитского в моей статье. Я не обобщаю, а говорю о вполне конкретном срезе израильского общества".

Добавим, что текст, опубликованный 13 апреля в печатном издании "Гаарец", отличается от изначального текста Кляйна. Вместо "убить" в исправленном тексте фигурирует слово нейтрализовать, а вместо изначального заголовка "Опаснее, чем "Хизбалла", фигурирует "Наша праведная элита". В интервью "Галей ЦАХАЛ" Кляйн сообщил, что изменения внесены редакцией с его ведома. Изменен и текст на сайте издания.





