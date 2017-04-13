13 апреля 2017 г.
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В Израиле

Возле тюрьмы "Адарим" состоялась акция протеста ультраортодоксов

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
4-е шоссе перекрыто в районе тюрьмы "Адарим" из-за демонстрации ультраортодоксов

В районе тюрьмы "Адарим" около 300 представителей ультраортодоксальной общины проводят акцию протеста.

Собравшиеся требуют освободить из тюрьмы ультраортодокса, обвиненного в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов во время задержания. При этом причиной его задержания стали подстрекательства против религиозной молодежи, проходящей службу в ЦАХАЛе.

Дорожная полиция была вынуждена перекрыть шоссе №4 в районе тюрьмы "Адарим" для движения транспорта в обоих направлениях.

Около 18:00 полиция сообщила, что шоссе открыто для движения транспорта.

Полицией задержаны четверо нарушителей порядка.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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