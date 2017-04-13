Возле тюрьмы "Адарим" состоялась акция протеста ультраортодоксов

В районе тюрьмы "Адарим" около 300 представителей ультраортодоксальной общины проводят акцию протеста.

Собравшиеся требуют освободить из тюрьмы ультраортодокса, обвиненного в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов во время задержания. При этом причиной его задержания стали подстрекательства против религиозной молодежи, проходящей службу в ЦАХАЛе.

Дорожная полиция была вынуждена перекрыть шоссе №4 в районе тюрьмы "Адарим" для движения транспорта в обоих направлениях.

Около 18:00 полиция сообщила, что шоссе открыто для движения транспорта.

Полицией задержаны четверо нарушителей порядка.