13 апреля 2017 г.
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В Израиле

Вторые сутки на озере Кинерете продолжаются поиски трех пропавших мужчин

время публикации: 17:24 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
Вторые сутки на озере Кинерете продолжаются поиски трех пропавших мужчин
Вторые сутки на озере Кинерете продолжаются поиски трех пропавших мужчин
Вторые сутки на озере Кинерете продолжаются поиски трех пропавших мужчин

Второй день в районе Кинерета продолжаются поиски трех молодых людей, пропавших во время купания в озере. Пресс-служба полиции Северного округа сообщает, что поиски сосредоточены в 300 метрах от берега, где пропавших видели в последний раз.

В поисковой операции задействованы военнослужащие морской полиции, МАГАВ, добровольцы полицейского подразделения аквалангистов, вертолеты и добровольцы ЗАКА.

Пресс-служба полиция сообщает, что в течение вчерашнего дня помощь спасателей потребовалась 80 отдыхающим, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег. Многие из тех, кому потребовалась помощь проигнорировали рекомендацию спасателей не заплывать далеко от берега на надувных матрасах.

В ходе спасательной операции в озере Кинерет спасатели нашли десятки надувных матрасов и лодок.

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