Биньямин и Сара Нетаниягу посетили крепость Монфор

В свой выходной день глава правительства Биньямин Нетаниягу вместе с супругой Сарой посетил крепость Монфор в Верхней Галилее. Крепость была построена крестоносцами в эпоху Иерусалимского королевства и считается памятником средневековой архитектуры.

"Мы наслаждаемся поездкой по Галилее и по нашей прекрасной стране. Мы видим здесь семьи с детьми и младенцами, желаем им и всему еврейскому народу счастливого праздника. Берегите себя - это самое главное", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Представители Управления национальных парков и заповедников провели для премьер-министра и его супруги экскурсию по крепости. Также чета Нетаниягу встретилась с другими посетителями, приехавшими в Монфор со своими семьями.