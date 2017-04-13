Новые репатрианты 2013-2017: политические предпочтения и социальные проблемы. Исследование PORI

Институт Public Opinion Research of Israel (PORI) по заказу редакции NEWSru.co.il провел новое масштабное научное исследование по теме "Идентичность, культура и политические предпочтения русскоязычных израильтян".

В общей сложности, в опросе, который проводился методом очных интервью в феврале-марте 2017 года, приняли участие 1.090 русскоязычных респондентов, прибывших в Израиль в 1988-2017 годах.

Ранее было опубликовано несколько материалов по результатам этих исследований. Первая публикация была посвящена политическим предпочтениям русскоязычных израильтян в целом. Вторая публикация рассказывала о том, как оценивают русскоязычные израильтяне деятельность кабинета министров и депутатов Кнессета.

Третья публикация посвящена особой категории – новым репатриантам последних лет (годы репатриации с 2013 по 2017). Их ответы были пропорционально учтены в итоговой выборке. Кроме того, было проведено отдельное исследование по этой категории на основании опроса 209 респондентов и фокус-группы.

При подготовке выборки учитывалось процентное соотношение числа репатриантов, прибывших в Израиль в последние годы из разных стран и регионов, их социальный статус, место проживания в Израиле и другие факторы.

Отметим, что речь идет о первом научном исследовании, посвященном изучению этой "новой волны" алии из стран бывшего СССР.

ПОЛИТИКА

Проведенный институтом PORI опрос показал, что новые репатрианты, в определенном смысле, менее политизированы, чем граждане, прожившие в Израиле много лет. Только 14% репатриантов из этой группы в значительной степени интересуются политикой (в общем, среди русскоязычных израильтян, участвовавших в опросе, таких 25%). При этом 30% заявили, что политикой не интересуются совсем (по общим итогам таких 21%). Впрочем, по ответам на вопросы видно, что большинство представителей этой группы имеют сложившееся представление о политической системе в Израиле и уже определили свои предпочтения.

Распределение представителей этой алии по политическому спектру, как показал проведенный опрос, примерно соответствует общей картине, характерной для русскоязычных израильтян. Хотя тех, кто не может определиться, среди этой категории респондентов заметно больше.

Только 0,2% представителей алии последних лет относят себя к крайне левым, 0,9% – к умеренно левым, 1,9% – к левоцентристам, 23,9% – к центристам, 20,8% – к правоцентристам, 18,6% – к умеренно правым, 3,7% – к крайне правым. 29,9% затруднились отнести себя к какой-либо категории (в общем опросе таких было 18%).

Если бы выборы состоялись сейчас, то за "Ликуд" проголосовали бы 18% репатриантов последних лет (в общем опросе таких было 25,3%), за НДИ – 34% (31% в общем опросе), за "Еш Атид" – 5% (11,8%), за "Байт Иегуди" – 3,5% (4,5%), за гипотетическую "новую русскую партию" – 2,4% (0,4%). Прочие партии, включая "Кулану" и "Сионистский лагерь", получили бы поддержку менее 1% новых репатриантов последней волны. 3,8% заявляют, что не пошли бы голосовать (в общем опросе таких было 5,2%). 31,5% затруднились с ответом (в общем таких 11,6%).

При этом большинство участников фокус-группы, которая была проведена с представителями алии 2013-2017 годов, позиционировали себя как левоцентристы или центристы и говорили о симпатиях, прежде всего, к партии Яира Лапида и и Константина Развозова ("Еш Атид"). Звучали также позитивные отзывы о Моше Кахлоне, Ципи Ливни, Ксении Светловой. Негативно участники группы отзывались чаще прочих об ультрарелигиозных партиях ШАС и "Яадут а-Тора", а также об арабском списке. Наши собеседники говорили о том, что "каждая партия заводит себе русского", но на симпатии или антипатии к партии это существенно не влияет. Любопытной была оценка личности Авигдора Либермана, которого участники группы характеризовали как резкого политика, напоминающего им Жириновского, который опирается на голоса "русского гетто" и "пенсионеров". Однако, как отмечено выше, партия "Наш дом Израиль" получает среди репатриантов "новой волны" даже большую поддержку, чем по результатам общего опроса.

Участники фокус-группы заявляли, что они будут голосовать за партию, которая, прежде всего, будет уделять внимание таким вопросам, как цены на жилье, уровень жизни, образование, проблемы детей, коррупция, бюрократия, модернизация страны в целом. В то же время безопасность и необходимость борьбы с террором назывались ими в числе первоочередных задач, стоящих перед государством.

Говорящие по-русски репатрианты 2013-2017 годов предпочитают видеть на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу (31%) или Авигдора Либермана (27%). Напомним, что в опросе среди всех категорий русскоязычных израильтян Нетаниягу и Либерман получили поддержку 27% и 28%, соответственно, – то есть отличия несущественны. Главное отличие в том, что 29% репатриантов последней волны не могут отдать предпочтение тому или иному потенциальному кандидату в премьер-министры, среди всех опрошенных таких – 14%.

Если Нетаниягу будет вынужден оставить пост главы правительства, 47% новых репатриантов последней волны предпочитают видеть на этом посту Либермана (в общем опросе таких было 41,5%).

Насколько позволяет судить относительно небольшая выборка, сторонников НДИ в этой категории репатриантов больше всего среди выходцев из российской провинции. Сторонников "Ликуда" больше среди репатриантов из восточных районов Украины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии. Сторонников "Аш Атид" больше среди выходцев из Украины (кроме восточной), с Кавказа и из Средней Азии. Более половины выходцев из Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что они пока не знают, за кого им голосовать (среди репатриантов из других городов таких заметно меньше).

30% репатриантов "новой волны" поддерживают идею создания правительства национального единства с участием правых и левых партий (по общему опросу таких было 45%).

Отношение репатриантов последних лет к палестинским и израильским арабам мало отличается от отношения к ним "среднего" русскоязычного репатрианта. Подавляющее большинство считает, что уступки палестинским арабам не помогут урегулированию конфликта, и полагают, что израильские арабы, как правило или в значительной степени, нелояльны государству Израиль. 72% репатриантов последних лет поддерживают идею лишения гражданства тех, кто нелоялен государству (в общей выборке таких 80%).

РУССКАЯ ОБЩИНА

58% репатриантов 2014-2017 годов считают, что в Израиле сложилась "русская" или "русско-еврейская" община (в общем опросе таких было 42%), и 58% опрошенных из этой категории ощущают свою причастность к такому сообществу (в общем опросе – 34%).

Для 92% "новой волны" алии важно, чтобы их дети и внуки были знакомы с русской культурой и владели русским языком (это важно и для 81% участников общего опроса).

86% говорят, что в Израиле существуют проблемы, характерные именно для "русской улицы" (в общем опросе этого мнения придерживались 73% респондентов).

57,5% считают, что эти специфические интересы лучше всего отстаивала бы "русская партия" – секторальная или с общенациональной повесткой дня (в общей выборке так думают 35%).

Для 81% представителей "новой волны" важно, чтобы в Кнессете и правительстве присутствовали представители алии из бывшего СССР (в общем опросе таких 69,5%).

59% считают, что наилучшим образом интересы выходцев из бывшего СССР отстаивает партия "Наш дом Израиль" (57% – в общем), 13% – "Ликуд" (10%), 2% – "Еш Атид" (5,5%).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Три основные проблемы, решение которых представители репатриантов должны продвигать в Кнессете и правительстве в первую очередь, по мнению алии 2013-2017 годов, таковы: 1) решение жилищных проблем молодых пар – 43% (32% в общем опросе), 2) решение жилищных проблем пожилых репатриантов – 39% (29%), 3) обеспечение национальной безопасности – 31% (35%).

При этом в общем опросе больше всего голосов (более 35%) было отдано за вариант "Решение проблем репатриантов, не успевших заработать на достойную старость", среди "новой волны" эта проблема оказалась на четвертом месте – 29%.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Примерно четверть репатриантов этой категории (как и в общей выборке) считают, что "от России следует держаться подальше". При этом за развитие отношений Израиля с Россией выступили 46% опрошенных из "новой волны" (в общей выборке таких 52%).

Отметим, что участники фокус-группы, в основном, высказывали негативное отношение к нынешним властям России.

Участникам опроса было предложено высказаться по поводу того, какую позицию должен занимать Израиль в отношении российско-украинского конфликта. Чаще всего звучал ответ "Я не сочувствую ни одной из сторон, и не считаю, что Израиль должен вмешиваться в это дело" – 30,5% (в общей выборке таких 48%). 30% выбрали ответ "Я сочувствую в этом конфликте Украине, но полагаю, что Израиль не должен вмешиваться", чаще всего такой вариант выбирали недавние репатрианты из Украины, причем чаще других – из восточных регионов Украины (в общем опросе – 15,5%).

ЕВРЕЙСТВО И РЕЛИГИЯ

Участникам опроса был задан вопрос: "Кто является евреем/еврейкой в вашей семье?" 51% "новеньких" выбрали ответ "все" (в общей выборке таких 63%), 13% – мать (15%), 11% – отец (8%). 14% выбрали ответ "один из родителей отца или матери" (5%), 11% выбрали ответ "супруг/супруга" (9%). 1,3% сказали, что они прошли или проходят гиюр (в общей выборке таких 0,7%).

Таким образом, распространенное мнение о том, что "новая волна" в меньшей степени "еврейская", сложно назвать оправданным, хотя "стопроцентных евреев" среди приезжающих в Израиль в последние годы из стран бывшего СССР немного меньше, чем прошлые годы.

Впрочем, среди русскоязычных репатриантов 2013-2017 годов только 23% определили себя однозначно как "евреи" (в общей выборке таких 37%), "русскими евреями" себя называют 28% (в общем таких 31%), "и русским (украинцем и т.п.), и евреем одновременно" – те же 28% (в общем таких 14%), "только русским (или представителем другой национальности)" – 5% (2%), "просто человеком, неважно какой национальности" – 15%, среди бывших жителей Москвы и Санкт-Петербурга таких 23% (16%).

37% определили себя как "антирелигиозные атеисты" (в общей выборке 27%). 50% выбрали для себя такое определение: "Светский человек ("хилони"), ничего не имеющий против религии как таковой, соблюдаю некоторые обряды иудаизма" (в общей – 55%). 10% – "традиционалист ("масорати"), частично соблюдаю заповеди" (14%). Лишь 2% определяют себя как "религиозные сионисты" (около 2,5% в общей выборке), примерно полпроцента – как ультрарелигиозные (в общем тот же показатель).

ИЗРАИЛЬТЯНЕ?

Примечательно, что 17,5% респондентов из "новой волны" пока не ощущают себя израильтянами (в общей выборке таких 4%), а 57% ощущают себя израильтянами только "в некоторой степени" (в общем – 27%). При этом "в большой степени" себя уже ощущают израильтянами 20% прибывших в 2013 году и позже (в общем опросе таких 42%) и 3% "только израильтянами" (27%).

62% однозначно заявили, что не собираются никуда уезжать из Израиля (в общей выборке таких 75%). Планируют уехать из Израиля в другую страну 5% (в общем таких 9%). 30% выбрали ответ "пока не решил" (в общем – 14%). 3% говорят, что фактически живут за пределами Израиля (в общей выборке таких 2%).

82% участников опроса из "новой волны" сказали, что все или почти все среди их друзей и знакомых в Израиле говорят по-русски (в общей выборке таких 47%, и этот показатель последовательно снижается по мере увеличения длительности проживания в стране). 13% сказали, что в их близком окружении около половины русскоговорящие (в общем опросе – 38%). Лишь 4% заявили, что в их окружении русскоязычных меньшинство или их нет совсем (в общем – 10%).

ПРИЧИНЫ РЕПАТРИАЦИИ

Участникам опроса было предложено назвать одну-три главные причины решения репатриироваться в Израиль.

Чаще прочих звучали следующие варианты ответа: 1) неблагоприятная политическая ситуация в стране исхода – 24% (в общем таких 15%), 2) отсутствие личной безопасности в стране исхода – 21% (15%), 3) желание обеспечить достойное будущее своим детям/внукам – 21% (18%). В общем опросе самым частым был ответ "уехал вместе с... или вслед за родителями", его выбрали более 24% русскоязычных израильтян, среди "новой волны" таких оказалось только 11%.

Часто репатрианты 2013-2017 годов выбирали также следующие варианты ответа: неблагоприятная общественная атмосфера в стране исхода – 17% (16%), присоединился к родственникам, которые уже жили в Израиле – 16% (13%), желание, чтобы дети и внуки росли в еврейской стране – 15% (15%), надежда на лучшие профессиональные перспективы – 15% (6%), желание жить евреем в еврейской стране – 13% (19%), состояние здоровья, надежды на хорошее медицинское обслуживание в Израиле – 12% (5%).

Те же причины, а также общее ощущение "отсутствия перспективы" в стране исхода, называли и участники фокус-группы. При этом на вопрос о том, что останавливало при принятии решения о репатриации, чаще всего звучали такие объяснения: опасение потерять хорошую работу и не найти новую, отсутствие "финансовой подушки", нежелание разрывать связи с семьей и друзьями, инерция.

75,5% однозначно или с большой степенью уверенности заявляют, что, если бы принимали решение сегодня, то снова решили бы репатриироваться в Израиль (в общей выборке таких 76%).

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ РЕПАТРИАЦИИ

Участникам опроса было предложено отметить одну-три главные проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на разных этапах жизни в Израиле: в первые пять лет жизни в стране, во вторые пять лет и в последующие годы.

Представители "новой волны" назвали в первую очередь такие проблемы: язык (трудности общения) – 75% (в общем таких 58%), жилье – 49% (48%), заработок – 47% (48%).

По понятной причине, репатрианты 2013-2017 годов рассуждать о "второй пятилетке" и последующих годах пока могут, основываясь только на собственных прогнозах и на чужом опыте. Опрос других категорий респондентов показал, что проблемы заработка и жилья остаются основными в то время, как проблема языка постепенно уходит на второй план и исчезает, но возрастает значение такого фактора как "уровень жизни".

Участники фокус-группы говорили также о таких проблемах, как препоны бюрократической системы, негативное отношение к тем, кого считают "не совсем евреем или неевреем", низкий уровень образования в Израиле или несоответствие систем образования в Израиле и в стране исхода.

Был задан вопрос "Как вы считаете, существует ли для репатриантов в Израиле "стеклянный потолок"?" Категорически отрицательно или с большой степенью уверенности отрицательно ответили 29% представителей "новой волны" (в общей выборке таких было 53,5%).

СМИ

88,5% репатриантов 2013-2017 годов заявили, что им нужны средства массовой информации на русском языке (в общем опросе таких оказалось 63%).

Участники фокус-группы говорили о том, что во многих израильских русскоязычных СМИ их раздражают попытки выдавать за факты личные оценки журналистов, а также "истеричность" некоторых авторов и ведущих. Звучала озабоченность по поводу "ксенофобских" интонаций многих публикаций в СМИ на русском языке.

"НОВАЯ АЛИЯ" О СЕБЕ

Проведенный опрос показал, что, в среднем, взрослые репатрианты "новой волны" немного моложе "среднего русского израильтянина", среди них меньше пенсионеров, но по уровню образования и другим параметрам эта категория мало отличается от прочих "русских израильтян".

Попытка "автопортрета" русскоязычных репатриантов 2013-2017 сделана, прежде всего, на основании интервью с участниками фокус-группы.

Участники группы говорили, что от алии 90-х годов их отличает готовность отстаивать свои права и нежелание соглашаться на любую работу, многие из них не хотят верить в непробиваемость "стеклянного потолка". Наши собеседники говорили о том, что они не считают себя ни лучше, ни хуже представителей "большой алии", но они уезжали в "эпоху интернета", а потому у них была возможность "всё проверить". Для многих из тех, кто уезжал в начале 90-х, Израиль был "первой заграницей", большинство тех, кто едет сейчас, успели побывать во многих странах мира, им есть с чем сравнивать, и они сделали осознанный выбор в пользу Израиля. Во время группового интервью звучали слова о том, что в последние годы в Израиль едет много творческих и высокообразованных людей, которые надеются реализоваться в новой стране.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

"Новая волна" алии не сильно отличается от тех, кто репатриировался в период "большой алии" и до 2013 года. У нее гораздо больше общих черт с алией 90-х, чем может показаться на основании дискуссий, которые ведутся в последнее время в социальных сетях. И очевидно, что со временем отличий будет всё меньше.

Главным сюрпризом для нас стало то, что представители алии последних лет намерены голосовать на будущих выборах примерно так же, как голосует "средний русский израильтянин". По интервью с участниками фокус-группы складывалось впечатление, что "новая волна" придерживается более либеральных и левоцентристских взглядов.

На следующей неделе редакция NEWSru.co.il планирует опубликовать комментарии специалистов по поводу исследования, проведенного институтом PORI.





