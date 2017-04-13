13 апреля 2017 г.
последняя новость: 15:31
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Предотвращен "пасхальный теракт": террорист задержан, его сообщник явился с повинной

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Предотвращен "пасхальный теракт": террорист задержан, его сообщник явился с повинной

В четверг, 13 апреля, была разрешена к публикации информация о задержании в праздничную ночь на КПП "Каландия" (между Рамаллой и Иерусалимом) вооруженного террориста.

Задержанный, вооруженный ножом и шоковой гранатой, попытался вечером 10 апреля попасть на территорию Израиля, но был арестован. Беседовавшим с ним сотрудникам служб безопасности он сообщил, что вместе со своим сообщником спланировал нападение на израильтян. Однако его сообщник не пришел к КПП, на котором они договаривались встретиться.

Сайт Maariv сообщает, что в четверг, 13 апреля, сообщник террориста добровольно сдался сотрудникам служб безопасности Израиля.

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