Предотвращен "пасхальный теракт": террорист задержан, его сообщник явился с повинной

В четверг, 13 апреля, была разрешена к публикации информация о задержании в праздничную ночь на КПП "Каландия" (между Рамаллой и Иерусалимом) вооруженного террориста.

Задержанный, вооруженный ножом и шоковой гранатой, попытался вечером 10 апреля попасть на территорию Израиля, но был арестован. Беседовавшим с ним сотрудникам служб безопасности он сообщил, что вместе со своим сообщником спланировал нападение на израильтян. Однако его сообщник не пришел к КПП, на котором они договаривались встретиться.

Сайт Maariv сообщает, что в четверг, 13 апреля, сообщник террориста добровольно сдался сотрудникам служб безопасности Израиля.