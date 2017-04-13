Прогноз погоды на 13 апреля: понижение температуры, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 апреля, температура воздуха будет значительно ниже, чем вчера. Влажность повысится. В течение дня ожидаются дожди (в основном, на востоке и юге страны), временами с грозами.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 15-23, в Эйлате – 21-32. В Беэр-Шеве – 15-27, в Мицпе-Рамоне – 12-26, на побережье Мертвого моря – 21-33, в Ашкелоне – 17-23, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-28, на Голанских высотах – 12-24.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 30 км/ч).

В пятницу температура опустится до уровня ниже среднесезонной, временами дожди на севере и в центре. В субботу будет прохладно, возможен моросящий дождь в утренние часы. В субботу ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность.