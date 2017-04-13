13 апреля 2017 г.
последняя новость: 15:12
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:39 Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова приехала паломницей в Израиль
14:25 "Ревнители Храмовой горы" провели манифестацию у Яффских ворот
12:39 Поножовщина в Беэр-Шеве, ранены два человека
11:38 Арест Меира Гольдштейна, подозреваемого в убийстве бывшей жены, продлен на две недели
09:53 "Религиозные сионисты опаснее "Хизбаллы"". Статья в "Гаарец" привела к скандалу
08:31 Драка в Ришон ле-Ционе, двое раненых
07:42 Спасатели эвакуировали трех подростков во время бури в Иудейской пустыне
06:44 Новые репатрианты 2013-2017: политические предпочтения и социальные проблемы. Исследование PORI
05:29 В Кирьят-Гате убит молодой мужчина
05:21 Прогноз погоды на 13 апреля: понижение температуры, местами дожди
В Израиле

"Ревнители Храмовой горы" провели манифестацию у Яффских ворот

время публикации: 14:25 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
"Ревнители Храмовой горы" провели манифестацию у Яффских ворот

Десятки активистов движения "Ревнители Храмовой горы" проводят у Яффских ворот в Иерусалиме манифестацию, чтобы напомнить: территория, где находился иерусалимский Храм, находится под израильским суверенитетом.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в ней принимают участие глава движения Гершон Саломон, а также депутат Кнессета от партии "Ликуд" Йегуда Глик – активист борьбы за право евреев на Храмовую гору.

А на площади перед Стеной плача прошло традиционное благословение коэнов. Самое массовое богослужение иудейской религии проводится дважды в год – на Песах и в Суккот.

Тысячи представителей древнего рода коэнов - храмовых священников, потомков первосвященника Ааарона - укрываются талитами и произносят молитву, "вспоминая" службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017