"Ревнители Храмовой горы" провели манифестацию у Яффских ворот

Десятки активистов движения "Ревнители Храмовой горы" проводят у Яффских ворот в Иерусалиме манифестацию, чтобы напомнить: территория, где находился иерусалимский Храм, находится под израильским суверенитетом.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в ней принимают участие глава движения Гершон Саломон, а также депутат Кнессета от партии "Ликуд" Йегуда Глик – активист борьбы за право евреев на Храмовую гору.

А на площади перед Стеной плача прошло традиционное благословение коэнов. Самое массовое богослужение иудейской религии проводится дважды в год – на Песах и в Суккот.

Тысячи представителей древнего рода коэнов - храмовых священников, потомков первосвященника Ааарона - укрываются талитами и произносят молитву, "вспоминая" службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.