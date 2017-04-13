13 апреля 2017 г.
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В Израиле

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова приехала паломницей в Израиль

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 14:42 блог версия для печати фото
Мария Захарова

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прибыла в Израиль в составе делегации Фонда Андрея Первозванного. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

По словам дипломата, ее поездка является паломничеством. Вместе с тем, она обещает не забывать и о работе. "Поэтому буду думать не только о спасении своей души, но и о спасении мира во всем мире, как навечно завещала мне Смоленская площадь", - написала она, добавив, что в программе также встречи с коллегами и журналистами.

Делегация Фонда традиционно доставляет в Россию Благодатный огонь, который, как верят христиане, сходит в Храме гроба Господня в Великую субботу. Этот день предшествует христианской Пасхе – празднику воскресения Иисуса Христа.

Российские СМИ уделяют теме схождения Благодатного огня гораздо большее внимание, чем СМИ другие стран, в том числе Израиля. При этом публиковались и материалы, посвященные чуду схождения Благодатного огня, и статьи с "научным обоснованием" этого чуда, и, заметно реже, опровержения чудесного происхождения огня, ежегодно выносимого в пасхальную Великую субботу из Храма Гроба Господня.

Самое раннее упоминание о схождении Святого огня в канун Воскресения Христова (Пасхи) датируется IV веком. Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) начинается с раннего утра и состоит из ряда ритуалов. Как правило, полиции примерно известно, на какое время "запланировано чудо". Но случалось и так, что схождения огня приходилось ждать заметно дольше, чем предполагалось.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 29 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2016 г.
Антисемитский демарш Марии Захаровой: заговор молчания Москвы и Иерусалима
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2016 г.
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Россию







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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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