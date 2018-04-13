Третья пятница "марша" в Газе: день "коктейлей Молотова"

В пятницу, 13 апреля, усилены меры безопасности на границе сектора Газы, где ожидается очередная активизация участников "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного террористической группировкой ХАМАС в кануне 70-летия государства Израиль.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", на этот раз ХАМАС планирует устроить "марш коктейлей Молотова": для бутылок с зажигательной смесью хамасовская администрация выделила 10 тысяч литров дизельного топлива.

Предполагается, что в пятничной акции будут участвовать от 20 до 30 тысяч жителей сектора.

Предстоящая неделя на границе Газы будет очень напряженной: 17 апреля ХАМАС планирует массовые акции, приуроченные ко "дню заключенных", 18-20 апреля исламисты намерены "отметить" юбилей создания государства Израиль.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с 30 марта, после начала "марша возвращения", в секторе в результате действий израильских военных были убиты 34 человека (почти все они были молодыми мужчинами, доказано, что многие являлись боевиками террористических группировок). Число раненых, по версии ХАМАСа, превысило 3000 человек (на самом деле, в основном, речь идет о пострадавших от слезоточивого газа и дыма). В третью пятницу "марша миллионов" может быть множество пострадавших от ожогов.





