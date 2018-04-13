В ДТП погиб правнук гурского адмора и травмирован внук министра Лицмана

В результате аварии, произошедшей рано утром в пятницу, 13 апреля, около перекрестка Мораша, на стыке шоссе номер 4 и 5, погиб 19-летний Хаим Альтер, правнук духовного лидера гурских хасидов адмора Яакова Арье Альтера, тело которого было найдено почти в 20 метрах от разбитого автомобиля, сообщает портал JDN.

Также в семиместном автомобиле находились 6 учеников гурской йешивы, среди которых – внук замминистра здравоохранения Яакова Лицмана.

Авария произошла, когда ученики йешивы возвращались домой после молитвы на могиле раввина Шимона Бар-Йохая на горе Мирон.

Раненые были доставлены в различные больницы в центре страны: мужчина примерно 20 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой – в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер, мужчина примерно 25 лет с травмами средней тяжести головы и конечностей – также в "Шибу", 18-летний юноша с травмой головы средней тяжести – в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикву. Еще трое получили легкие травмы, двое из них доставлены в "Бейлинсон", один – 14-летний мальчик – в больницу "Шнайдер".





