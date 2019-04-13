Яд Вашем раскритиковал президента Бразилии за опрометчивое высказывание о Холокосте

В пятницу, 12 апреля, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, выступая перед евангелистами в Рио-де-Жанейро, что "преступления Холокоста могут быть прощены, но не забыты".

"Мы можем простить, но мы не можем забыть, так как тот, кто забывает свое прошлое, лишается будущего", - сказал Болсонару, подчеркнув, что "Холокост не должен повториться".

На следующий день Центр изучения истории Холокоста Яд Вашем подверг высказывания бразильского лидера критике, отметив, что никто не может решать вопрос о прощении такого рода, сообщает Times of Israel. При этом в заявлении Яд Вашем говорится, что "с момента своего создания этот центр работает для сохранения памяти о Холокосте для еврейского народа и всего человечества".

За Болсонару вступился посол Израиля в Бразилии Йоси Шелли, заявив, что выступление президента было эмоциональным, однако в нем бразильский лидер дал понять, что он против любого проявления антисемитизма и далек от равнодушия тогда, когда речь идет о страданиях еврейского народа.

Отметим, на прошлой неделе президент Бразилии, находившийся с визитом в Израиле, заявил: "Нет никакого сомнения в том, что нацизм вырос из левых движений". Между тем, признано, что нацизм вырос из правых движений, об этом сказано, в том числе, на официальном сайте центра Яд Вашем.

1 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Бразилии Жаир Болсонару, находившийся с пятидневным визитом в Израиле, посетили Стену Плача, где оставили записки, а также побывали в тоннеле Западной стены и расположенной там синагоге "Шаарей Тшува".





