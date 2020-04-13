Проблемы принудительного карантина в отеле Gold. Комментарии Службы тыла

Представители Службы тыла ЦАХАЛа прокомментировали для редакции NEWSru.co.il жалобы израильтян, вернувшихся вечером в воскресенье в страну и ставших первыми пассажирами, которые были подвергнуты принудительному карантину согласно новому решению правительства.

Как сообщалось ранее, утром 12 апреля, правительство Израиля экстренно утвердило решение об обязательном карантине вне дома для прилетающих из-за границы израильтян. В отличие от предыдущего постановления правительства от 2 апреля, которое позволяло пассажирам, доказавшим, что имеют возможность провести карантин дома, не отправляться в гостиницы, и привело к тому, что практически все прилетающие домой израильтяне отправлялись из аэропорта по домам, постановление от 12 апреля распространяется на всех израильтян за редким исключением.

Первым рейсом, пассажиры которого попали под новые распоряжения правительства, стал рейс авиакомпании "Белавия", прилетевший вечером 12 апреля из Минска. На борту этого самолета находились в том числе пассажиры, которые летели в Израиль из других стран через Минск.

Ранее в понедельник мы публиковали рассказ одной из пассажирок самолета, жительницы Тель-Авива Леи Веденски, которая рассказала о том, что в гостиницу Jerusalem Gold Hotel в Иерусалиме ехала в автобусе с еще десятками пассажиров, а позже пассажиров не выпускали из автобуса в течение нескольких часов. Веденски также рассказала о тяжелых условиях, которые ожидали израильтян в гостинице - необходимость находиться в течение 14 дней в тесном номере, отсутствие налаженного питания (израильтяне, прилетевшие в Бен-Гурион вечером в воскресенье, получили довольно скудный завтрак только в 11 утра в понедельник) и так далее.

Как объяснили представители Службы тыла нашей редакции, воскресный рейс из Минска стал третим за последние месяцы самолетом, пассажиры которого подверглись принудительной изоляции. Впервые решение об изоляции всех пассажиров было принято 18 марта в отношении пассажиров рейса из Нью-Йорка, у 60 из которых впоследствие был диагностирован коронавирус. Вторым рейсом был рейс из Италии. После этого, как мы уже писали, правительству доложили о нехватке тестов на коронавирус и мест в гостиницах, и до вчерашнего дня помещение в карантин не было обязательным. Оказалось, что большинство пассажиров рейса из Минска были не в курсе последних распоряжений правительства, и готовились к "домашнему" карантину. Поэтому распоряжение в обязательном порядке отправиться в гостиницу застало их врасплох и, по словам представителей Службы тыла, группа молодежи, вернувшаяся из Новой Зеландии, после заселения в гостиницу, то есть уже после пяти утра, устроила в здании отеля дебош, в связи с чем сотрудникам пришлось вызывать полицию, которая выписала одному из хулиганов штраф в размере пяти тысяч шекелей, и только после этого молодых людей удалось успокоить. Однако в связи с условиями карантина, не допускающими пребывания в коридорах одновременно постояльцев и обслуживающего персонала, остальные постояльцы оказались лишены как горячего завтрака, так и возможности находиться в "общем" пространстве гостиницы. Как объяснили нам в Службе тыла, позже постояльцам будет предоставлена возможность для регулярных прогулок. Служба тыла также планирует устроить для постояльцев общее празднование последнего дня праздника Песах.

Представители Службы тыла прокомментировали тот факт, что пассажирам пришлось в течение нескольких часов ждать в автобусе расселения по номерам. По словам наших собеседников, процесс регистрации прилетевших из-за границы израильтян не может быть сокращен, потому что от каждого необходимо получить большое количество информации о том, где он до этого находился, а также его личные данные - больничная касса, состояние здоровья, принимаемые препараты, медицинские проблемы и так далее.

Всего в Jerusalem Gold Hotel в период с часу ночи до пяти утра были заселены 79 человек.

Согласно заявлению Службы тыла, постояльцы гостиницы могут получать передачи из дома - в том числе личные вещи, медикаменты и продукты питания (за исключением готовой пищи). Передачи можно приносить в гостиницу два раза в день в определенные часы, и они будут передаваться постояльцам.

На сегодняшний день к приему израильтян, которые еще должны вернуться в Израиль из-за границы, Служба тыла готовит еще три гостиницы - в Тель-Авиве, Ашкелоне и Нагарии.

Израильтяне, которые намерены вернуться домой, должны быть готовы к тому, что, пока распоряжения не изменились, они будут в обязательном порядке доставлены в одну из гостиниц.

Напомним, что за помещение возвращающихся в страну израильтян в карантин отвечает министерство обороны, а выполняет распоряжения Служба тыла.