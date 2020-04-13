Обязательный карантин вне дома для прилетевших из-за рубежа. Предыстория и последствия принятого решения

Около месяца назад министерство здравоохранения Израиля заявило о необходимости помещать всех прибывших в Израиль из-за рубежа в обязательный карантин вне дома. 18 марта рекомендации минздрава были впервые осуществлены, и пассажиров рейса из Нью-Йорка поместили в принудительный карантин в гостинице.

После того, как у около 60 пассажиров, отправленных в принудительный карантин, был диагностирован коронавирус, минздрав рекомендовал распространить рекомендации на остальных возвращающихся домой израильтян.

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что военнослужащие ЦАХАЛа из Управления тылом, отвечающие за переоборудование гостиниц в места для проведение карантина, будут встречать прибывающих из-за границы пассажиров, доставлять их в обязательном порядке в гостиницы и проводить тестирование на коронавирус.

27 марта, как сообщали "Новости 12", премьер-министру Биньямину Нетаниягу доложили, что в Израиле не хватает тестов на коронавирус, а в гостиницах не хватает мест. Решение министра обороны было отменено.

Представители министерства здравоохранения уверенно заявляли, что гостиницы для больных коронавирусом и для тех, кто должен пребывать в карантине, могут принять тысячи человек.

После долгих обсуждений и многочисленных публикаций о том, что возвращающихся из-за границы израильтян не помещают в карантин, 2 апреля правительство утвердило решение о помещении в гостиницы пассажиров, не сумевших доказать, что будут две недели находиться в домашнем карантине без риска заразить кого-либо. Однако и после этого подавляющее большинство прилетающих из-за границы израильтян уезжали из аэропорта Бен-Гурион домой.

В минувшую субботу, 11 апреля, в Бен-Гурионе приземлилось два рейса из Нью-Йорка – одного из самых крупных на сегодняшний день очагов распространения коронавируса. Как рассказал редакции NEWSru.co.il пассажир одного из этих рейсов, израильтян встретили в аэропорту сотрудники минздрава и попросили заполнить на сайте министерства бланк о добровольном помещении в карантин. Наш собеседник поинтересовался возможностью отправиться в гостиницу, чтобы не подвергать опасности близких, однако представители Управления тылом объяснили ему, что в гостиницах нет мест и что только если у него нет никакой возможности провести карантин дома, его могут отвезти в гостиницу в Тверии. Проверку на наличие коронавируса прилетающим пассажирам не делали. По словам нашего собеседника, все или почти все прилетевшие с ним израильтяне (этим рейсом летели несколько десятков человек) разъехались по домам.

После широкой огласки этого факта в СМИ, утром 12 апреля, правительство Израиля экстренно утвердило решение об обязательном карантине вне дома для прилетающих из-за границы израильтян.

Наша редакция побеседовала с израильтянкой, прилетевшей домой уже после утверждения данного решения, и отправленной на принудительный карантин.

Леа Веденски, жительница Тель-Авива, приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона в 23:40 12 апреля рейсом из Минска. В терминале пассажиров встретили сотрудники Службы тыла и объяснили, что всех помещают на карантин в гостиницу. По словам Леи, сначала пассажиры около 40 минут провели в ожидании автобуса, в который посадили около 30 человек, соблюдать требуемую дистанцию два метра между пассажирами возможности не было. Потом автобус довольно долго ехал в Иерусалим, и еще два часа эти 30 человек провели в закрытом автобусе у гостиницы Jerusalem Gold Hotel, в которой должны были разместиться. Наша собеседница говорит, что выпустили людей из закрытого автобуса только через два часа, а потом еще долго держали на холоде у гостиницы. Лишь около четырех часов утра, по словам Веденски, их разместили в номерах. В беседе с нашим корреспондентом женщина рассказала, что ее ждал очень грязный номер с плохо открывающимся окном, а также сообщение от Службы тыла, в котором ей было объяснено, что в течение 14 дней она не имеет права покидать пределы номера.

На следующее утро Веденски попыталась выяснить, каким образом она может получить вещи первой необходимости и лекарства, однако до сих пор не получила никаких ответов на свои вопросы.

Наша редакция обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа с просьбой прокомментировать готовность Службы тыла к новым распоряжениям правительства. Однако на момент публикации этого материала мы не получили содержательного ответа.

Материал подготовила Алла Гаврилова





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