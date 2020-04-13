Дилемма политической системы: коалиция или роспуск Кнессета через три недели

Президент государства Реувен Ривлин передаст мандат Кнессету, а не Биньямину Нетаниягу в том случае, если до полуночи "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не придут к соглашению о создании правительства национального единства.

Решение об этом президент принял 12 апреля. "Перед политической системой стоят две задачи: скорейшее создание правительства и создание правительства национального единства. Обе эти цели диктуют необходимость передать мандат Кнессету. Если у Нетаниягу есть 61 рекомендующий, он может представить их президенту в течение 21 дня", – заявил источник в окружении Ривлина.

Напомним, что 12 апреля президент заявил, что не продлит срок действия мандата Бени Ганца на формирование правительства. Это решение Ривлин принял после беседы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ходе которой глава "Ликуда" опроверг утверждения Бени Ганца о том, что две партии близки к подписанию коалиционного соглашения. Срок действия мандата Ганца истекает в 23:59 13 апреля. Как правило, если одному из кандидатов не удается сформировать коалицию, то мандат переходит ко второму, а если и ему не удается справиться с задачей, мандат переходит к Кнессету и начинается отсчет 21 дня, в ходе которого каждый депутат имеет возможность заручиться поддержкой 61 коллеги и получить право на формирование правительства. Если и этого не происходит, как было в Кнессете 22-го созыва, то парламент распускается, и объявляются досрочные выборы. На сей раз, президент намерен ускорить процесс и сразу передать мандат Кнессету.

В "Ликуде" и правом лагере намерение Ривлина не передавать мандат Нетаниягу вызвало крайне резкую критику. "Ликуд" направил в канцелярию Ривлина официальное письмо, подписанное министром иностранных дел Исраэлем Кацем и министром туризма Яривом Левином. "Немыслима ситуация, при которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу, возглавляющий крупнейшую фракцию в Кнессете, насчитывающую 36 депутатов, опирающийся на поддержку всего правого лагеря, не получит даже шанса попытаться сформировать правительство, в то время, как такой шанс уже получил депутат Бени Ганц", – говорится в письме. Аналогичное заявление сделали лидеры ШАС, "Яадут а-Тора", "Ямина", а также Орли Леви-Абукасис, представляющая партию "Гешер". "Мы призываем вас, господин президент, передать мандат Биньямину Нетаниягу, который имеет поддержку 59 депутатов, так же как после прошлых выборов вы передали мандат Бени Ганцу, имевшему лишь 54 мандата", – заявили сторонники премьер-министра.

Вечером 12 апреля "Ликуд" и "Кахоль Лаван" опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что вводят временный мораторий на интервью, чтобы не создавать помех процессу переговоров. Такое заявление свидетельствует о том, что стороны не исчерпали возможности прийти к соглашению в оставшиеся до истечения срока действия мандата Ганца часы. Одновременно в "Кахоль Лаван" взвешивают возможность начать уже сегодня процесс продвижения закона , запрещающего политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, признанных позорными формировать коалицию. В партии Бени Ганца полагают, что такой шаг может подтолкнуть Нетаниягу к компромиссам.

12 апреля группа бывших руководителей силовых структур, бизнесменов и ученых подала иск в БАГАЦ с требованием запретить передачу мандата на формирование правительства Биньямину Нетаниягу, поскольку он является обвиняемым. Судья Алекс Штайн отказался рассматривать эту апелляцию, заявив, что проблема, ставшая поводом к ее подаче, неактуальна на данный момент. Ожидается, что если Биньямин Нетаниягу получит мандат на формирование коалиции, то апелляция будет подана вновь.







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