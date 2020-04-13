Глава правительства объявил об ужесточении правил карантина в последние дни Песаха

В понедельник, 13 апреля, глава правительства Биньямин Нетаниягу провел брифинг, посвященный ужесточению правил карантина накануне последнего дня Песаха.

Премьер сообщил, что с 17:00 вторника, 14 апреля, и до 05:00 четверга, 16 апреля, гражданам запрещено покидать территорию населенных пунктов, в которых они проживают.

Последний день праздника Песах израильтяне будут встречать в кругу людей, с которыми они проживают под одной крышей.

Похожие ограничения будут действовать во время празднования Мимуны.

С 16:00 15 апреля и до 02:00 16 апреля будет действовать запрет на открытие булочных и пекарен, а также других торговых точек со свежей выпечкой. Этот запрет не касается супермаркетов.

Отметим, что черновик документа, в который вошли перечисленные Биньямином Нетаниягу ограничения, будет представлен на голосование правительства.