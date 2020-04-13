Прогнозы МИД Израиля: конец свободной торговли, укрепление Китая, хаос на Ближнем Востоке

Газета "Исраэль а-Йом" публикует выдержки из внутреннего документа министерства иностранных дел Израиля, содержащего оценку развития событий в мире после окончания эпидемии коронавируса.

В составлении документа принимали участие более 20 дипломатов и специалистов МИДа во главе с начальником управления политического планирования Ореном Ануликом.

По оценке МИДа, следствием пандемии коронавируса станет тяжелейший экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 30-х годов прошлого века. "Глобальной деревне" придет конец, начнется борьба за ресурсы, в первую очередь – медицинские.

Сделав выводы из происходящего, все больше стран будет полагаться на собственное производство в жизнеобеспечивающих сферах, пусть даже более дорогое, что приведет к концу политики свободной торговли в том виде, в котором она существовала в последние тридцать лет, и перестройке цепочек снабжения.

Также прогнозируется значительное укрепление позиций Китая на мировой арене и рост напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Авторы документа рекомендуют израильским властям продолжать придерживаться политики последних лет, направленной на сохранение особых отношений с США, и параллельное использовать экономические и иных возможности в отношениях с Китаем.

На Ближнем Востоке экономический кризис может привести к дополнительному росту нестабильности, активизации террористических организаций, аналогичных "Аль-Каиде" и "Исламскому государству". Иран, скорее всего, ускорит работы по созданию ядерного оружия в качестве гарантии выживаемости режима.

В то же время в израильском МИДе прогнозируют рост спроса на высокотехнологичную продукцию, особенно в сфере удаленного управления процессами, что является потенциалом развития для израильской экономики.

Документ израильского МИДа – лишь одна из попыток прогнозирования будущего после пандемии коронавируса. Так, портал ynet публикует подборку прогнозов различных специалистов.

Специалист по международным отношениям профессор Эйтан Гильбоа из университета Бар-Илан прогнозирует, среди прочего, дальнейшее ухудшение ситуации в сфере защиты права на тайну личной жизни. Бывший посол Израиля в ООН Рон Просор, возглавляющий институт международной дипломатии имени Абы Эвена, говорит о неизбежных последствиях пандемии для Европейского союза, оказавшегося неспособным обеспечить своевременную помощь своим членам. Специалист по политической экономике профессор Йорам Хефтель из Еврейского университета прогнозирует укрепление международных институтов после завершения кризиса и считает, что кризис не изменит баланс сил между США и Китаем.

Очевидным образом значительное влияние пандемия окажет на рынок труда, на медицинское обслуживание и на систему просвещения. В газете The Marker доктор Рои Цезана из центра кибернетических исследований Тель-Авивского университета говорит об ускорении процессов автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. Профессор Цви Экштейн в том же издании говорит об ускорении процесса дигитализации государственных услуг и услуг частного сектора, позволяющих работать, учиться, получать медицинское обслуживание, делать покупки и получать финансовые услуги без выхода из дома. Профессор Давид де Фрис из Тель-Авивского университета прогнозирует ослабление влияния профсоюзов из-за кризиса и происходящих на рынке труда сдвигов. Профессор Мануэль Трахтенберг пишет, что эти сдвиги приведут к выводу из рынка труда низкоквалифицированных рабочих или рабочих, не способных сменить квалификацию с учетом потребностей экономики. Все это может повлечь за собой увеличение расслоения общества и рост социальной напряженности.







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