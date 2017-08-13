13 августа 2017 г.
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В Израиле

Авария Шломит Малки: жители Тель-Авива неоднократно обращали внимание мэрии на опасный участок

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати

Отрезок бульвара Ротшильд, на котором была травмирована фотомодель Шломит Малка, ранее неоднократно фигурировал в обращениях местных жителей в муниципалитет Тель-Авива, сообщает 10-й канал ИТВ.

Граждане пытались обратить внимание мэрии на то, что установленные на бульваре поливальные установки в том числе поливают узкую велосипедную дорожку, создавая по утрам аварийные ситуации.

По данным собеседников 10-го канала, Шломит Малка не первая, кто из-за мокрой мостовой попал в аварию на перекрестке бульвара Ротшильд и улицы Кармия.

Напомним, ранее в воскресенье, 13 августа, известная израильская фотомодель Шломит Малка пострадала в результате падения с электрического самоката в Тель-Авиве. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь, после чего 23-летняя женщина была доставлена в больницу "Ихилов". Пресс-служба больницы "Ихилов" подтвердила редакции NEWSru.co.il, что пострадавшей является Шломит Малка. По словам представителя больницы, фотомодель находится в реанимации, но ее жизни не угрожает опасность.

23-летняя Шломит Малка на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных израильских моделей. Она родилась в Тель-Авиве, в семье выходцев из Марокко и Украины. Карьеру профессиональной модели начала в 2011 году. Во время и после службы в ЦАХАЛе Шломит успела поработать с такими брендами, как Ralph Lauren, Bebe Fragrance, Golbary, Intimissimi, Armani, L'Oreal, Schwarzkopf, Maybelline и другими. В мае этого года Шломит вышла замуж за известного израильского актера Иегуду Леви. Супруги живут в Тель-Авиве.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
Фотомодель Шломит Малка получила тяжелые травмы, упав с электрического самоката







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