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В Израиле

Силы безопасности задержали родственников террориста, убившего израильтян в Халамише

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
На месте теракта в Халамише. 22 июля 2017 года

В ночь на воскресенье, 13 августа, в деревне Кубар неподалеку от Рамаллы были задержаны двое членов семьи палестинского араба, совершившего теракт в поселении Халамиш.

Они подозреваются в том, что знали о намерениях террориста проникнуть в поселение и совершить убийство.

Теракт в Халамише был совершен вечером 21 июля. В ходе расследования выяснилось, что террорист, 19-летний Умар аль-Абад, житель деревни Кубар, покинул дом в полдень, сообщив родным, что идет навестить друзей. В 20:15 террорист опубликовал запись-завещание в социальной сети Facebook. "Нет смысла в жизни, когда убивают наших женщин и оскверняют Аль-Аксу", - написал он. Запись вместе с аккаунтом была удалена администрацией Facebook через несколько часов после теракта.

Примерно в 21:40 террорист преодолел забор безопасности, окружающий поселение Халамиш. В этот момент сработал сигнал тревоги, однако по неизвестной причине сотрудники службы безопасности поселка и военнослужащие не прибыли на место.

Террорист проник в дом семьи Саломон, где шло празднование рождения еще одного внука Йосефа и Товы. Террорист, вооруженный ножом, напал на людей, находившихся в доме. Йосеф Саломон (70 лет), а также его дети Хая (46 лет) и Эльад (35 лет) были убиты. Това Саломон, жена Йосефа, получила тяжелые ранения. Она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек". В субботу ее состояние улучшилось, и ей сообщили о гибели мужа и двух детей. Михаль Саломон, жена Эльада, вместе с пятью детьми, укрылись на втором этаже дома, и это спасло им жизнь. Михаль сообщила в полицию и в службу скорой помощи о нападении террориста. Однако еще до того, как силы безопасности прибыли на место теракта, нападавшего нейтрализовал А., военнослужащий подразделения кинологов "Окец". А., житель Халамиша, услышал крики из дома семьи Саломон, взял пистолет и побежал на место происшествия. Через окно он увидел террориста и выстрелил в него, нейтрализовав нападавшего. Тот попытался напасть на вошедших в дом сотрудников сил безопасности, однако был вторично ранен. Террорист был доставлен в больницу "Бейлинсон", откуда в субботу его направили в общую службу безопасности (ШАБАК).

По оценкам следователей, с момента проникновения террориста в Халамиш и до нейтрализации нападавшего прошло 14 минут.

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