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Пять солдат ЦАХАЛа отказались спать в одной комнате с религиозными сослуживцами

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Пять солдат ЦАХАЛа отказались спать в одной комнате с религиозными сослуживцами

Пять солдат ЦАХАЛа осуждены дисциплинарным судом за отказ спать в одной комнате с религиозными сослуживцами, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел на базе артиллерийских войск. Отмечается, что солдаты требовали не перевести их в другое помещение, а найти альтернативное место ночлега для религиозных солдат.

Как сообщает "Галей ЦАХААЛ", командование базы приняло решение не идти на сиюминутную конфронтацию, но на следующий день солдаты были преданы дисциплинарному суду. Солдаты были приговорены к восьми дням гауптвахты. Обстоятельства инцидента переданы командиру артиллерийских войск.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали: "Таоке поведение не соответствует нормам ЦАХАЛа. Командиры были возмущены таким поведением, и солдаты понесли наказание".

"Галей ЦАХАЛ" сообщает, что солдаты извинились за свой поступок, и этим объясняется легкое наказание, которое было на них наложено.

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