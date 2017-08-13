Освобождена из-под ареста 16-летняя жительница Ашкелона, обвиняемая в сутенерстве

В воскресенье, 13 августа, стало известно о том, что окружной суд в Беэр-Шеве освободил из-под ареста 16-летнюю жительницу Ашкелона, обвиняемую в сутенерстве и издевательствах над 13-летней девочкой. Согласно решению суда, которое было принято вопреки позиции прокуратуры, обвиняемая будет переведена в приют.

Девушка была задержана в июне вместе с несколькими подростками в возрасте 13-16 лет, а также гражданином Судана (31).

Согласно обвинению, подростки вырыли на берегу моря яму с водой, в которую макали жертву, не давая поднять голову, били, тушили об нее сигареты, требовали от нее крупные суммы денег. Чтобы "заработать деньги", жертву привезли в квартиру к суданским нелегалам и вынудили вступить в половую связь с одним из них.

Мать основной подозреваемой, представительница эфиопской общины, заявила, что ничего о действиях своей дочери не знала и думала, что она работает официанткой. Женщина также обвинила полицию в расизме и предвзятости по отношению к ее дочери.