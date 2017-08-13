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В Израиле

При посадке в аэропорту Бен-Гурион самолет едва не столкнулся с квадрокоптером

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
При посадке в аэропорту Бен-Гурион самолет едва не столкнулся с квадрокоптером

Разрешена к публикации информация о чрезвычайной ситуации в аэропорту Бен-Гурион, которая сложилась два месяца назад.

По информации сайта MivzakLive, 10 июня в 08:35 Airbus A320 авиакомпании WizzAir при заходе на посадку на 12 полосу в международном аэропорту Израиля был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения с квадрокоптером.

Пилот сообщил о своих действиях диспетчерами, а также в полицию о наличии постороннего летательного аппарата на своем пути.

Согласно данным расследования, которое проводилось главным следователем по вопросам воздушных аварий минтранса Ицхаком Разом, ЧП произошло на высоте около 212 метров.

БПЛА был замечен первым пилотом, капитан корабля, переведя самолет на ручное управление, поднял левое крыло с тем, чтобы избежать столкновения. Это привело к небольшому отклонению самолета от маршрута.

Тем не менее, экипаж не был уверен, что столкновения удалось избежать. Самолет был осмотрен техниками после посадки, которые не обнаружили никаких повреждений.



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