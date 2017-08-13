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В Израиле

Вспыхнул пожар в мошаве Бицарон на юге страны

время публикации: 12:30 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
Пожар в мошаве Бицарон. 13 августа 2013 года

В воскресенье, 13 августа, вспыхнул пожар в мошаве Бицарон на юге страны. Эвакуированы жильцы домов на одной из улиц мошава.

Возгорание возникло на складе пластика на упаковочном предприятии.

В настоящее время пожарные пытаются предотвратить распространение дыма в сторону жилых домов. Жителям поселения велели закрыть все отверстия в домах и выйти на открытое пространство вдалеке от места возгорания.

Местные власти также готовятся к возможной эвакуации жителей соседних поселений – Ган Явне и Неве Мивтах.

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