В воскресенье, 13 августа, вспыхнул пожар в мошаве Бицарон на юге страны. Эвакуированы жильцы домов на одной из улиц мошава.

Возгорание возникло на складе пластика на упаковочном предприятии.

В настоящее время пожарные пытаются предотвратить распространение дыма в сторону жилых домов. Жителям поселения велели закрыть все отверстия в домах и выйти на открытое пространство вдалеке от места возгорания.

Местные власти также готовятся к возможной эвакуации жителей соседних поселений – Ган Явне и Неве Мивтах.