Правительство утвердило распоряжения против забастовки работников Ядерного исследовательского центра в Димоне

В воскресенье, 13 августа, правительство утвердило новые правила на случай чрезвычайной ситуации, которые позволят наложить запрет на участие в забастовке для работников Ядерного исследовательского центра в Димоне.

Уже три месяца работники центра бастуют, добиваясь заключения коллективного договора, который предусматривает значительное повышение зарплат.

В канцелярии главы правительства сообщили, что правила будут действовать в течение трех месяцев в отношении 50 работников. Они необходимы для того, чтобы избежать нанесения серьезного ущерба жизненно важным интересам государства.

Председатель Комиссии по атомной энергии Зеэв Снир, по просьбе которого были приняты новые правила, сообщил на заседании правительства о том, что переговоры с работниками пока не принесли результатов.