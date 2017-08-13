В Иерусалиме автобус сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В воскресенье, 13 августа, автобус сбил женщину на пешеходном переходе на улице Карл Нетер в Иерусалиме.

Пострадавшая получила тяжелые травмы. Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили женщину в больницу "Адаса" (Эйн-Керем).

Водитель автобуса задержан.

Из-за аварии затруднено движение транспорта по улице Бар-Лев. Водителей направляют сотрудники дорожной полиции.

Ранее на шоссе № 456 около перекрестка Рантис автомобиль сбил мотоциклиста. 37-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он доставлен в больницу "Шиба" (Тель а-Шомер).